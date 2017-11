Heute in Wien: 3.11.17

Tagestipps 3 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir decken uns schonmal für den Winter ein, nutzen Wiens Gratisangebot und feiern am Abend zu Berliner Katermukke. Ab ins Wochenende!

Lagerabverkauf

Ihr wollt euch mit nachhaltiger Kleidung eindecken, aber seid arme Studenten und könnt euch teures Gewand nicht leisten? Dann haben wir genau das richtige für euch: Bei ZERUM ist heute und morgen Lagerabverkauf und somit Vieles sehr viel günstiger zu haben!

ZERUM Lagerabverkauf

Wo ZERUM, Neubaugasse 25, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:30 Uhr

Wie lange noch auch morgen 4.11., 10:00 – 17:00 Uhr

Fahrradfit

Habt ihr schon dafür gesorgt, dass euer Fahrrad fit für den Winter wird? Falls nicht, dann bietet Fahrrad Wien einen Refklektoren-Nachrüst-Service. Bleibt sicher auf Wiens Straßen und macht eure Radln Winterfit!

Aktion Fahrradlicht – Gratis Reflektoren nachrüsten

Wo beim Donauzentrum / Eingang Straßenbahnseite, 1220 Wien

Wann 16:00 – 20:00 Uhr

Wie lange noch bis zum 10. November an verschiedenen Standorten

Wo noch viele Standorte in Wien!

Wieviel gratis aber nicht umsonst (wie man so schön sagt!)

Museumsbastelei

Das neu eröffnete Weltmuseum am Heldenplatz überzeugt schon in den ersten Wochen mit coolen Events und Mitmach-Aktionen. Heute könnt ihr bei einem Workshop zum Beispiel lernen, wie man Ornamente in indonesischem Stil zaubert. Der Museumseintritt ist im Preis inkludiert!

KulturManufaktur Workshop – Festliche Ornamente

Wo Weltmuseum Wien, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 18:00 – 20:30 Uhr

Wieviel 35,- Euro (da ist auch der Museumseintritt inkludiert!)

Wie Anmeldung unter kulturvermittlung@weltmuseumwien.at

Katzenmusik

Wer von euch war schonmal in Berlin? Dann kennt ihr ganz bestimmt das Kater Holzig und die zugehörig immer gute Musik dort. Jetzt beehrt uns Dirty Doering, Nicone & Peter Schumann von Katermukke mit Beats und Berlin-Sound im wundervollen neuen Club HORST. Yay!

Katermukke Showcase mit Dirty Doering, Nicone & Peter Schumann

Wo HORST, Rotgasse 9, 1010 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro vor 24:00 Uhr und 12,- Euro nach 24:00 Uhr

