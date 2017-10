Heute in Wien: 3.10.17

Tagestipps 3 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Langweilig? Wir hätten da ein paar Vorschläge!

Darfs ein bisschen mehr sein?

Kein Platz mehr im Schrank? Stellt die Wäsche auf die Waage – jedes Kilo zählt! Beim Kilo Flohmarkt wird nach Gewicht gezahlt. Flohmarktware zu günstigsten Preisen – Kleidung, Bücher und vieles mehr!

Kilo Flohmarkt

Wo Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29/Stiege 2, 1070 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Knödelei

In der kleinen Knödel Manufaktur gibt es Knödel aller Art im Erdäpfel-Teig Mantel. Ob mit Spinat und Schafskäse, Bolognese, mit Marille oder Apfelstrudel, die Variationen reichen von klassisch bis kreativ. Wer denkt, dass Erdäpfelteig stets widerspenstig sein muss, der irrt. Hier wurde lange an einem Rezept für flauschige Knödel getüftelt. Wer will, kann die Knödel vor Ort essen oder aber auch in lustigen Boxen mit nach Hause nehmen, gerne auch in der Rohfassung – als kleine Starthilfe fürs hausgemachte Dinner.

Knödel Manufaktur

Wo Josefstädterstraße 89, 1080 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Woher stammen Strolz, Kurz, Kern und Co.?

Wir befinden uns mitten im Wahlkampf. Perfekt um sich ein bisschen mit der Wahl zu beschäftigen. Schließlich sind es nicht mal mehr zwei Wochen. Woher stammen die Spitzenkandidaten von SPÖ, FPÖ und Co.? Die meisten von ihnen haben Wurzeln in Wien oder zumindest etwas, das sie mit der Stadt verbindet.

Auf den Spuren der Spitzenkandidaten

Singing in the rain

Wir waren schon lange in keiner Karaoke-Bar mehr. Ihr auch nicht? Na dann nichts wie los! Das Babuder’s feiert heute seinen 3. Geburtstag. An der Stimmung wird es dort also nicht scheitern.

Babuder’s 3rd Anniversary

Wo Babuder’s Karaokebar, Tiefer Graben 22, 1010 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

