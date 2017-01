Heute in Wien: 3.1.2017

Tagestipp 3 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ob sportlich mit ausgiebiger Bewegung an der frischen Luft, gemütlich mit ein paar lieben Freunden in der Crêperie, abenteuerlustig auf Nacht-Safari im Wiener Tiergarten oder schaulustig im Theater – heute entgeht euch garantiert nichts!

Joggen auf den Steinhofgründen

Was bereitet einen besser auf den Tag vor als eine ausgiebige Laufrunde an der frischen Luft? Die Steinhofgründe sind sowohl öffentlich als auch per Laufschuh gut von der Station Ottakring aus zu erreichen.

Wo Feuerwache Steinhof, 1140 Wien (erreichbar mit Bus 46B)

Wann 6:30 – 19:00 Uhr



Crêpes und Mediterranes



Einfach zum Dahinschmelzen: Das Lokal Ma Crêperie in der idyllischen Grünangergasse kocht gepflegt französisch und georgisch und kann mit herrlichen pikanten und süßen Crêpes aufwarten.

Ma Crêperie

Wo Grünangergasse 10, 1010 Wien

Wann 17:00 – 23:30 Uhr, So und Mo Ruhetag

Tiergarten-Safari im Finsteren

Wer sich schon immer einmal mit einem Nachtsichtgerät anschauen wollte, was die tierischen Bewohner des Tiergartens Schönbrunns nach der Dämmerung so treiben, sollte sich einmal die Nachtführung geben. Lehrreich, interessant und aufregend!

Nachtführung im Tiergarten Schönbrunn

Wo Haupteingang Hietzing (erreichbar mit U4)

Wann 19:00 Uhr im Jänner

Wieviel 23,- Euro, Anmeldung erforderlich!

Theaterabend mit Klasse

Venedig im 18.Jahrhundert, das bedeutet beflügelter Wortwitz, irrwitzige Verwechslungen und Verstrickungen, viel Liebesmüh und noch mehr große Gefühle: Das Lustspiel „Der Diener zweier Herren“ des Italieners Carlo Goldoni um den krisengebeutelten Diener Truffaldino weiß auch heute noch zu begeistern. Vor allem im prunkvollen Wiener Burgtheater!

„Der Diener zweier Herren“ im Burgtheater

Wo Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 20:00 – 22:30 Uhr

Wieviel abhängig vom Ticket, Stehplätze 3,50 Euro

