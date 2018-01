Heute in Wien: 3.1.18

Tagestipps 3 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein wahres Fest ist unser heutiges Programm. Kein Wunder, wir besuchen ja auch eines …

RambaZamba

Drei Tage lang geht’s im Rathaus rund! Bei freiem Eintritt erwartet dich ein großes Fest mit Spiel und Spaß für die ganze Familie. Mit dabei: bunt gemischtes Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, Clowns und vielen KünstlerInnen, jede Menge Brettspiele, Kinderschminken, Kasperltheater, Kreatives, Experimente und Basteleien, Spielbereich für Kleinkinder, Zauberhafte und lustige Walking-Acts.

RambaZamba Riesenspielfest

Wo Rathaus, 1010 Wien

Wann 14:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Live-Musik zum eleganten Speisen

Wer sich ein elegantes Frühstück, ein besonderes Mittagessen, ein stilvolles Abendessen oder wirklich originelle wie hochklassige Drinks genehmigen möchte, der schaut in The Bank Brasserie & Bar vorbei. Hier wird man von früh bis spät verwöhnt: Ob Früstück, Lunch oder Abendessen, Genuss schreibt man hier groß. Ab 18:00 wird das ganze heute mit Live-Musik untermalt.

Marlies loves Music

Wo The Bank Brasserie & Bar, Bognergasse 4, 1010 Wien

Wann geöffnet: ab 6:30 Uhr, Live-Musik: 18:00 – 1:00 Uhr

Auf den Meister der Fantasy-Literatur anstoßen

Die Österreichische Tolkiengesellschaft (ja, die gibt es wirklich!) lädt anlässlich des Geburtstages des Herr der Ringe-Autors ein. Weltweit versammeln sich Fans um an diesem besonderen Tag an den Gründer der Fantasy Literatur J.R.R. TOLKIEN zu denken, anzustoßen und ihn zu ehren.

ÖTG – Tolkien Birthday Toast 2018

Wo Zum Gangl, Alserstrasse 4 /Hof1, 1090 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Hochkarätig besetzte Musikergruppe

Heimat gibt es ja nicht nur als einen Bereich, den man auf einer Landkarte finden kann, sondern Heimat gibt es auch als eine Art, die Dinge zu sehen und die Welt zu verstehen, und eine Sammlung von Ideen, die man mit anderen teilt. Und Lieder sind Ideen in ihrer schönsten Form. Die Freude an Musik wirkt. Wirklich. Die Familie Lässig wird heuer wieder sechsköpfig eine Auswahl von lieb gewordenen Stücken als unterhaltsame Heimatpflege dem geschätzten Publikum präsentieren.

Familie Lässig Wirklich Tour 2018

Wo Stadtsaal, Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel VVK: ab 20,50 Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Romantische Lokale in Wien