Heute in Wien: 29. 9. 2016

Tagestipp 29 (c) STADTBEKANNT

Tagestipp für Wien

Ein prall gefüllter Donnerstag, der in ein prall gefülltes Wochenende führt! Musik-Festivals, Flohmärkte, Abverkauf und Trinken am Abend. Viel Spaß beim Feiern!

Schnäppchenjäger

Heute schon gibt’s Stoffe im Abverkauf im Stoffsalon – morgen und übermorgen wenn dann der Neubaugassen Flohmarkt läuft, geht’s weiter mit den Schnäppchen!

Sale im Stoffsalon

Wo Stoffsalon, Westbahnstraße 38, 1070 Wien

Wann 10:00 – 20:00 Uhr (noch bis 1. Oktober!)

Wieviel minus 30% auf ausgewählte Jerseys, Sweats, bedruckte Baumwollstoffe, Voile und Saisonstoffe, beschichtete Stoffe, minus 50% auf Soft Shell und Waschleinen, minus 70% auf breite Cordstoffe und Interiorstoffe von Vallila und und und!

Shopping-Queens

Heute ist der letzte Tag an dem man noch die Möglichkeit hat, gebrauchte Trekking Utensilien zu Steppenwolf zu bringen und dann beim Flohmarkt morgen und übermorgen zu verkaufen. Den Preis legt man selbst fest!

Herbst Trekking Flohmarkt 2016

Wo Steppenwolf, Kirchengasse 34, 1070 Wien / Neubaugassenflohmarkt

Was gebrauchte Trekking-Ware (auch Kindersachen) gepaart mit Abverkaufsware!

Leiwande Musik

Ein Showcase Festival ist deswegen so geil, weil sich hier nicht nur die Musikbranche trifft um am neuesten Stand zu bleiben, sondern auch, weil jeder Normalsterbliche dort auch hinkommen kann um am neuesten Stand zu bleiben. Wer auf der Suche nach Musik ist, die er noch nicht kennt – Waves, Baby!

Waves Vienna 2016

Wo WUK,Währingerstraße 59, 1090 Wien

Wann 29. September 2016 – 1. Oktober 2016

Wieviel Festivalpass 56,- Euro, Tageskarten 22,- bis 26,- Euro (Tickets)

Besonderer Tipp ROBB um 20:00 Uhr!

Verfressen

Bis 2. Oktober kann man sich in der Marx Halle von Food Truck zu Food Truck durchkosten. Wir wünschen euch einen großen Magen und viel Durchhaltevermögen!

Vienna Food Festival #3

Wo Marx Halle, 1030 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr (noch bis 2.Oktober)

Wieviel Eintritt frei! (Freitag, Samstag, Sonntag dann mit 5 Euro Eintritt!)

Interdisziplinär

Im Klangforum Wien wird zeitgenössische Musik produziert. Heute aber auch am Programm: Tanz und Video-Performances, Konzerte – alles in allem: ein spannendes Abendprogramm!

Hausfest – Saisoneröffnung

Wo Klangforum Wien, Dahlgasse 51, 1050 Wien

Wann 17:30 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Afterwork-Time

Es geht wieder los – die Afterwork Locations erwachen langsam aus dem Sommerschlaf und heute zum ersten Mal wieder Party im Le Méridien. Anzug auspacken und Cocktails trinken Leute!

Büroschluss Season Opening

Wo Le Méridién, Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Wien

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Heute in Wien: 28. 9. 2016