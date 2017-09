Heute in Wien: 29.9.17

Tagestipps 29 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Pizza, Flohmarkt, Comics, Fußball und Kunst. Ein bisschen nerdig, aber doch ein durch und durch sympathischer Freitag!

Pizza geht immer

Eine Pizzeria der besonderen Art – jung und hip aber mit Ecken und Kanten – und die Pizza sucht in Wien ihresgleichen. Wer also seinen Standard neu setzen und die klassische Pizza neu erleben will, der sollte einmal in der Mari einkehren. Die frischen Zutaten und das 50er Jahre Ambiente überzeugen einfach. Übrigens: eine Tischreservierung ist wirklich empfehlenswert!

Pizza Mari

Wo Leopoldsgasse 23a, 1020 Wien

Wann 12:00 – 15:00 Uhr und 18:00 – 23:00 Uhr

Kein Dreck beim Trekking

Flohmärkte so weit das Geldbörserl reicht. Heute: Ein Trekking-Flohmarkt.Vielleicht findet ihr dort die perfekten Wanderschuhe oder die optimale Outdoor-Jacke. Und das zu einem fairen Preis.

Herbst Trekking Flohmarkt

Wo Steppenwolf, Kirchengasse 34, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

An die Stifte, fertig, los

Am Abend vor der Vienna Comix trifft sich heimische Indie-Comic-Szene und präsentiert ihre neuesten Arbeiten. Neben Verkaufstischen von Comic-Künstle­r­Innen gibt es auch wieder ein spannendes Rahmenprogramm zum Thema Comics: ein Comix-Battle und Pro­jekt­präsentationen, einen Zeichen-Wettbewerb sowie den Release des Comic-Zines „Fake Vienna“.

INDIE COMIX DAY

Wo Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Dörby of Love

Es ist wieder einmal so weit: Der Wiener Sport-Club und der First Vienna FC treffen aufeinander. Auch wenn die beiden Fußballclubs nicht in der höchsten österreichischen Liga spielen, so ist das „kleine“ Wiener Derby etwas ganz besonderes, denn hier ist (fast) keine Spur von Rivalität zu spüren – ein großes Fest für alle Beteiligten!

Wiener Sport-Club vs. First Vienna FC

Wo Wiener Sportclub-Platz, Alszeile 19, 1170 Wien

Wann 20:00 – 21:45 Uhr

Wieviel ab 4,40 Euro

Oder doch lieber Kunst?

Ab heute können wir 150 Meisterwerke des großen Renaissance-Meisters Raffael in der Albertina genießen. Die Ausstellung läuft bis 7. Jänner 2018 und zeigt zahlreiche Zeichnungen des jung verstorbene Malers (1483–1520).

Raffael

Wo Albertina Museum, 1010 Wien

Wann 10:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 12,90 Euro

