Heute in Wien: 29.8.17

Tagestipps 29 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute gehen wir am Markt frühstücken und danach gibt es Arnie in 3D!

Frisch und gesund

Noch die schönen Tage nutzen und raus auf die Märkte. Zum Beispiel für ein köstliches Frühstück. Da fühlt man sich gleich wieder wie im Urlaub!

Frühstück am Markt

Wo Märkte in Wien

Durch die Brauerei instagramen

Ihr seid begeistert vom Geschmack der Ottakringer Biere, fragt euch aber schon die längste Zeit, was eigentlich dahintersteckt? Und ihr seid begeisterte Instagram-User? Dann seid ihr beim Instawalk durch die Brauerei genau richtig! Bitte hier anmelden!

Instawalk Ottakringer Brauerei

Wo Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 16:45 – 19:00 Uhr

Wieviel Telnahme frei!

Judgement Day in 3D

Wer Arnold Schwarzenegger noch nie in echt gesehen hat, hat jetzt die fast gleichwertige Chance ihn in 3D auf der Kinoleinwand zu beobachten. Und das nicht in einem der abgedroschenen neuen Filme sondern im Klassiker Terminator 2. Und das ganze in der Originalversion! Im Ticketpreis enthalten ist außerdem ein Bier.

Terminator 2

Wo English Cinema Haydn, Mariahilferstraße 57, 1060 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel 10,30 Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 28.8.17