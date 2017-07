Heute in Wien: 29.7.17

Tagestipps 29 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der Samstag beginnt mit einer Yoga-Session an der Donau und bringt einen ausgedehnten Nachmittag am Donaukanal mit Streetart und Vintage. Schlussendlich bleibt auch noch genug Zeit, um den Abend gemütlich im Beisl ausklingen zu lassen.

Yoga auf Sand

Sommer, Sonne, Strand und Yoga! Zum Start in den Samstag pilgern wir in die Donaustadt wo es sich der Tag mit einer feinen Yoga-Session am Wasser gemütlich beginnen lässt.

Gratis Yoga am CopaBeach

Wo CopaBeach, 1220 Wien

Wann 10:30 – 11:30 Uhr

Streetart entlang des Donaukanals

Auf den Spuren großer Namen in der Streetartszene wie ROA, Blu, Stink Fish oder Shepard Fairey spazieren wir heute entlang des Donaukanals, wo es allerhand über die vielseitige Kunst zu erfahren gibt.

Free Street Art Walking Tour – Vienna

Wo FLEX, Augartenbrücke, 1010 Wien

Wann 15:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Teilnahme kostenlos!

Vintage und Vinyl

Eine große Portion Retro holen wir uns heute am Plattenflohmarkt der Grellen Forelle. Zum Stöbern zwischen den alten Scheiben gibt es auch noch israelische Köstlichkeiten auszuprobieren.

Grelle Forelle Vinylflohmarkt

Wo Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 15:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Abends im Amerling

Weil wir uns vorab noch nicht entscheiden wollen, ob es uns mehr nach Wiener oder Internationaler Küche ist, ist das Amerlingbeisl wieder einmal die richtige Adresse. Gemütliches Verweilen im schönen Innenhof inklusive!

Amerlingbeisl

Wo Stiftgasse 8, 1070 Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

