Heute in Wien: 29.6.17

Tagestipps für Wien

Der Donnerstag hat einen Ausflug in die Lobau, ein Fest im Freihausviertel, Literatur am Abend und Partyklänge zum Einbruch der Dunkelheit zu bieten. Wo es das zu finden gibt? In unseren Tagestipps!

In die Lobau

Highlight unseres Vormittags-Ausflugs ins Grüne wird einmal mehr die Mittagspause sein. Denn im Freizeitparadies Lobau wird man mit Blick auf das Wasser auch noch bestens kulinarisch versorgt.

Himmel und Wasser

Wo Steinspornbrücke 1, 1220 Wien

Wann 12:00 – 21:00 Uhr

Um das Freihausviertel

Dieser Tage geht zwischen Schleif-, Mühl- und Heumühlgasse die Post ab! Wenn das Freihausviertelfest zum zwanzigsten Mal über die Bühne geht, darf ein dichtes Event-Programm natürlich nicht fehlen.

Das Freihausviertelfest feiert 20 Jahre

Wo Schleifmühlgasse, 1040 Wien

Wann ab 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Aus dem Netz

Faken News und Manipulation? Journalistin und Autorin Ingrid Brodnig präsentiert ihr drittes Buch, in dem sie sich erneut mit Phänomenen aus den sozialen Netzwerke beschäftigt.

Erstpräsentation: „Lügen im Netz“ von Ingrid Brodnig

Wo Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Auf das Dach

Nicht nur das aktuelle Sommer-Kino erwartet uns heute am Dach der Hauptbücherei. Dazu tönen auch ab 22 Uhr Techno- und House-Beats, zu denen es sich am besten an der Cocktailbar shaken lässt. Hach, Sommer!

Beats am Dach

Wo Urban Loritzplatz 2A, 1070 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

