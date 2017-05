Heute in Wien: 29.5.17

29 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Ein toller Montag erwartet uns. Gottseidank hat Wien sogar an diesem oft etwas frustrierenden Wochentag genug zu bieten.

Klassik zum Frühstück

Klassische Musik schon am Vormittag, das gibt es nur in Wien. Zum 15. Mal findet The Beethoven Vienna bereits statt. Eine ganze Woche bringen 33 Teilnehmer die wunderbaren Klavier-Stücke des deutschen Komponisten zu Tage. Eine Fachjury kürt dabei die besten Pianisten aus. Zusehen und -hören ist kostenlos.

The Beenthoven Vienna 2017

Wo Joseph-Haydn-Saal, Universität für Musik und darstellende Kunst, Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Mittagessen mit einer Gorgo

Ins Medusa könnte man zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ob Frühstück, Mittagessen, Abendessen oder Cocktail und Club in der Nacht, hier gibt es alles an einem Ort. In schickem Ambiente wird hier international und mediterran gekocht. Das Essen ist dabei nicht nur hochwertig, sondern auch noch kunstvoll gestaltet.

Medusa Restaurant & Club

Wo Neuer Markt 8, 1010 Wien

Wann 12:00 – 1:00 Uhr

Auf den Prater im 3. Bezirk?

Nicht physisch sondern nur gedanklich gehen wir vom 3. Bezirk aus auf eine historische Tour durch den Prater. Robert Kaldy-Karo, der Direktor des Wiener Circus- und Clownmuseum und der Autor Clemens Marschall haben in ihrem Buch eine lebendige Kultur- und Sittengeschichte der Wiener Sehenswürdigkeit geschaffen, die über 250 Jahre abdeckt.

Lesung „Der Wiener Prater“

Wo Thalia, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Musik und Lesen

Wem bloßer Text zu wenig ist, der kann sich zu den WienZeilen begeben. Bei der monatlich stattfindenden Veranstaltung lädt die Wiener Dialekt-Band Rabouge Literaten ein um gemeinsam Texte aufzuführen. Heute ist Oliver Steger zu Gast.

WienZeilen: Rabouge und Oliver Steger

Wo Cafe7stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

