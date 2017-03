Heute in Wien: 29.3.2017

29 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir starten in einen Mittwoch voller Abwechslung. Vom Frühstück am Schwendermarkt geht es nach Hütteldorf, danach zurück in die Stadt für Kultur und unterhaltsames Abendprogramm, bei dem Improvisationstalent gefragt ist.

Landkind

Bevor wir uns weiter stadtauswärts bewegen, nutzen wir die Gelegenheit für ein Frühstück am Schwendermarkt. Selbst gemachte Aufstriche schmecken im kuscheligen Ambiente gleich nochmal so gut. Nicht nur für Landkinder ist das kleine Lokal einen Besuch wert.

Landkind

Wo Schwendermarkt, Stand 16, 1150 Wien

Wann 9:00 – 21:00 Uhr

Auf zum Markt

Kunst und Handwerk und jede Menge Lebensmittel aus den eigenen Betrieben der Aussteller. Das verspricht der Bauernmarkt im Furhmannhaus, das ohnehin schon ob seiner 300-jährigen Geschichte sehenswert ist.

Bauernmarkt mit Kunst und Handwerk

Wo Furhmannhaus, Linzerstraße 404-406, 1140 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Wie Eintritt frei!

Kuratorinnenführung Poussin bis David

Kuratorin Dr. Christine Ekelhart-Reinwetter begleitet durch die Ausstellung voller Meisterwerke des französischen Barock und Rokoko. Daneben lohnt sich auch ein Blick in die aktuelle Ausstellung „Acting for the Kamera“, wenn man schon mal dort ist.

Poussin bis David

Wo Albertina, Albertinaplatz1, 1010 Wien

Wann 17:30 – 18:30 Uhr

Wie 4,- EUR (exkl. Eintritt in die Albertina, Erwachsene: EUR 12,90, Ermäßigungen möglich)

PowerPoint-Karaoke

Angst bei Präsentationen und Vorträgen den Faden zu verlieren? Das könnte helfen, denn hier wir das Improvisationstalent gefördert. Die Regel ist einfach: Präsentiert wird ein Thema, von dem man so lang keine Ahnung hat, bis die Folien auf der Leinwand erscheinen. Spaß ist dabei wohl vorprogrammiert.

PowerPoint-Karaoke im Mon Ami

Wo Mon Ami, Theobaldgasse 9, 1060 Wien

Wann ab 19:30 Uhr

Wie Eintritt frei!

STADTBEKANNT

