Heute in Wien: 29.12.17

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir widmen und noch einmal mit voller Inbrunst dem Abendprogramm! Mit Pizza, Yoga, Tanz und Kultur!

Derwischtanz

Habt ihr schonmal probiert euch ein paar Minuten lang um die eigene Achse zu drehen und danach ein paar Schritte zu machen? Da wird einem schon schwindlig, wenn man nur dran denkt! Im Weltmuseum gibt es heute eine Derwisch-Performance – mal sehen, wie’s den beiden Damen beim Drehen so geht. Zuschauen ist jedenfalls magenfreundlicher als mitmachen 🙂

Bühne frei! Derwischtanz

Wo Weltmuseum, Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 17:45 – 19:00 Uhr

Wieviel 6,- Euro

Pizza-Detox

Yoga und Pizza?? Das klingt wie ein verspätetes Weihnachtsgeschenk!! Heute im Re:tox könnt ihr diese Kombination ausprobieren – bei Bedarf auch einzeln. Wir empfehlen aber das volle Erlebnis.

Re:tox – Yoga, Pizza & Drinks

Wo Re:tox, Nelkengasse 6/14, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel 25,- Euro (Yoga + Essen) / 18,- Euro (nur Yoga) / 13,- Euro (nur Essen)

Wie Anmeldung unter office@retreat-vienna.com

The Lord of the Rings

Naja, vielleicht nicht ganz das, was ihr unter dem Titel erwartet – aber es geht auch um einen Ring! Das Theater an der Wien hat Richard Wagners Ring-Trilogie neu aufgesetzt und heute Abend wird ein Teil davon gezeigt. Es dauert auch bestimmt nicht ganz so lang, wie das Original – versprochen!

Hagen – die Ring Triloge

Wo Theater an der Wien, Linke Wienzeile 6, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel je nach Kategorie (Tickets)

Wie lange Siegfried und Brünnhilde gibt es dann morgen und übermorgen zu sehen!

