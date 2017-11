Heute in Wien: 29.11.2017

Tagestipps 29 (c) STADTBEKANNT

Aber hallo, heute haben wir allerlei für euch. Nicht nur was zu Futtern, sondern auch was zum Lachen, was zum Shaken und was zum Saufen.



Was zum Futtern

… bekommen Fleischtiger, aber auch Vegetarier in der famosen Burger-Bar Smokey’s. Das Lokal liegt praktisch und zentral nahe des Schwedenplatzes mit Blick auf den Donaukanal. Folglich ist man hier auch für die (verlängerte) Mittagspause nicht verkehrt!

Smokey’s Bar and Food

Wo Obere Donaustraße 97 – 99, 1020 Wien

Wann Mo-Sa: 11:30 – 23:00 Uhr

Was zum Lachen

Die Tagespresse unterhält Österreich nun schon seit einiger Zeit gut. Von dem Show-Ableger des Satiremagazins kann man sich heute Abend in der Thalia-Filiale Landstraße selbst überzeugen lassen – und das bei freiem Eintritt!

Die Tagespresse Show

Wo Thalia Buchhandlung W3, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Wann 19:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Was zum Shaken

HipHop und Trap vom Feinsten gibt’s jeden Mittwoch im Camera Club. Es legen auf: Symtex und seine Freunde! Diesmal am Start: Pezo Fox b2b The Schwarzfahre, tba, DJ Blechhütte und natürlich Symtex himself. Eintritt ist keiner zu berappen, nur die Getränke …

Symtex & Friends

Wo Camera Club, Neubaugasse 2, 1070 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Was zum Saufen

Bei Erwähnung des Wortes „Christkindlmarkt“ denkt man zumeist an die Innenstadt – aber warum nicht einmal zur Abwechslung im Prater Punschen?

Wintermarkt am Riesenradplatz

Wo Riesenradplatz, 1020 Wien

Wann 12:00 – 22:00 Uhr

