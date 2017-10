Heute in Wien: 29.10.17

29 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Zeitumstellung beschert uns eine Stunde extra für dieses tolle Tagesprogramm!

Yoga für lau

Ein Sonntag mit Yoga am Morgen ist ein guter Sonntag! Vor allem wenn man nichts für die Yoga-Einheit bezahlen muss! FreshUp Yoga bietet heute einen Morgen- und einen Nachmittagskurs für lau an. Mehr Infos und den Link zur Anmeldung findet ihr hier:

Gratis Yoga-Stunde von FreshUp

Wo Fresh Up Zone, Mühlgrundgasse 3, 1220 Wien

Wann 9:30 – 10:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

All you can Sushi – Brunch

Zum Sonntag gehört ein Brunch! Heute haben wir einen der ganz besonderen Art: Für 33,- Euro bekommt man im Unkai so viel Sushi, Maki und Co wie man essen kann! Und es schmeckt auch noch richtig gut!

Sushi Brunch im Unkai

Wo Unkai, Kärntner Ring 9, 1010 Wien

Wann 12:00 – 14:30 Uhr

Wieviel 33,- Euro

Eine Messe für Bastler

In dieser Welt des Werkens spannt sich der Bogen von Basteln, Malen, Handarbeiten über Dekoration, bis hin zu neuen Ideen für die kreative Freizeitgestaltung mit Kindern. Das Workshop-Programm in den verschiedenen Themen-Werkstätten zeigt wie´s geht und lädt zum Mitmachen, Ausprobieren und Einkaufen ein.

IdeenWelt 2017

Wo Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro (Ermäßigung möglich)

Das andere Wien

Obdachlose erklären die Obdachlosigkeit. So habt ihr Wien noch nicht gesehen! Entdeckt die vielen Facetten der Obdachlosigkeit: die Herausforderungen, Lösungsansätze und vielen Geschichten vom Leben und Überleben in der Großstadt. Diese 2-stündige Führung bietet authentische, fachkundige und facettenreiche Einblicke in eine unbekannte und meist ungesehene Welt. Anmeldung notwendig!

Auf den Spuren der Obdachlosigkeit

Wo Heldenplatz, 1010 Wien

Wann 16:30 – 18:30 Uhr

Wieviel 15,- Euro

