Heute in Wien: 29.1.2017

Tagestipps für Wien

Es ist wieder Flohmarktzeit! Wer keine Lust auf das Herumgewühle hat, kann sich heute und auf einen gemütlichen Spaziergang durch den 20. Wiener Gemeindebezirk begeben …

Fröhliches Kramen

Auf der Suche nach einem neuen Lieblingsstück? Dann ab in den Kramladen – denn hier ist von feschen Klamotten über Taschen bis hin zu selbstgemachten Schmuck alles zu finden! Und auch kleine Leckerbissen gegen eine freie Spende warten hier auf euch!

Flohmarkt im Kramladen

Wo Kramladen, Lerchenfeldergürtel 39-40, 1080 Wien

Wann 15:00 – 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Zwischen den Brücken

Wer heute raus an die frische Lust möchte, für den haben wir einen Tipp parat! Wie wär’s etwa mit einer kleinen Erkundungstour durch den 20. Wiener Gemeindebezirk?

Stadtspaziergang: Zwischen den Brücken

Wo Station Traisengasse, 1220 Wien (möglicher Ausgangspunkt)

Wann am besten tagsüber!

Fashion Flohmarkt!

Sonntag ist Flohmarkttag! Luv the shop räumt sein Lager und bietet heute die schönsten Stücke der letzten Saisons zu schmalen Flohmarktpreisen zum Verkauf an. Dazu gibt’s feinste DJ Tunes und Drinks in netter Atmosphäre – also worauf wartet ihr noch?

Fashion Fleamarket: Luv the shop meets monami

Wo Mon Ami, Theobaldgasse 9/1a, 1060 Wien

Wann 16:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Vietnamesische Gaumenfreuden

Kein Essen mehr zuhause und die Supermärkte haben heute auch nicht offen? Dann auf zum Bep Viet in der Favoritenstraße! Denn hier gibt es jede Menge an Köstlichkeiten wie etwa Curry-Ente, Papayasalat oder Froschschenkel!

Bep Viet

Wo Favoritenstraße 2, 1040 Wien

Wann 16:00 – 22:30 Uhr

