Heute in Wien: 29.04.2018

Tagestipps 29

Tagestipps für Wien

An diesem Sonntag ist für alle was dabei. Sportliche laufen beim Prater-Blüten-Lauf mit, Schnäppchenjäger gehen zum Tingel Tangel Flohmarkt und das Partyvolk trifft sich in der Pratersauna.

Sportlicher Sonntag

Der Prater-Blüten-Lauf findet, wie der Name bereits vermuten lässt, zur Kastanienblüte am 29. April im Prater statt. Der Start der Laufbewerbe befindet sich auf der Großenzersdorfer Wiese beim Lusthaus. Laufbegeisterte können zwischen 1, 5 oder 10 km Bewerben wählen.

Prater-Blüten-Lauf

Wo Lusthaus im Prater, Freudenau 254, 1020 Wien

Wann 9:00 – 12:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro

Vintage Schnäppchen

Was wäre ein Sonntag ohne einen Flohmarkt? Zum Glück findet heute der Tingel Tangel Flohmarkt in der Linken Wienzeile statt. 25 AusstellerInnen bieten Vintage und Designerkleidung an, dazu gibt es außerdem Musik, Kaffee, Tee und Kuchen.

Tingel Tangel Flohmarkt

Wo Linke Wienzeile 140, 1060 Wien

Wann 12:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Tanz in den Mai

Der Mai nähert sich in großen Schritten und wer Montag einen Fenstertag hat, kann sich beim „Tanz in den Mai“ in der Pratersauna dem Techno hingeben. Verschiedene Räume innerhalb der Pratersauna werden von DJs unter dem Motto „Kein Sonntag ohne Techno“ beschallt.

Tanz in den Mai

Wo Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann 14:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro

STADTBEKANNT

