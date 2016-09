Heute in Wien: 28. 9. 2016

Tagestipp 28 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Habt ihr Angst vor Männern? Schaut ihr gerne Filme? Trinkt ihr gerne gratis? Ihr wisst es nicht? Fragt doch den Inder! Oder einfach STADTBEKANNT.

Frag doch den Inder

Wir haben einen neuen Inder entdeckt und sind ganz begeistert! Kennt ihr ihn schon?

Tulsi

Fluchtgasse 1

1090 Wien

Eröffnung

Und wieder einmal hat uns eine Ausstellungs-Eröffnung angezogen. Wir lieben es einfach. Heute: Fotos!

FS1 – Testbild

Wo Palais Breuner, Singerstraße 16, 1010 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Wieviel gratis

Filmeabend

Das 7. /slash Filmfestival ist in vollem Gange und heute stehen drei Filme am Programm: The Inerasable um 18:00 Uhr, Trash Fire um 20:30 Uhr und Carnage Park um 23:00 Uhr. Popcorn kaufen und Abend genießen!

7. /slash Filmfestival

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 18:00 – 1:00 Uhr

Wie lange noch bis 2. Oktober 2016

Wieviel 9,- Euro

Saufen, Baby!

Eigentlich nicht nur das! Im rhiz spielt heute eine Brightoner Band mit coolem Namen, netter Lead-Sängerin und geilem Sound!

Fear of Men

Wo rhiz, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel 14,- Euro VVK / 17,- Euro AK

