Heute in Wien: 28.3.2018

Tagestipps für Wien

Ein Burger am Morgen vertreibt Kummen und Sorgen. Gestärkt für den Tag verbessern wir unser Märchenwissen, danach entscheiden wir zwischen Stand Up Comedy und gemütlichem After Work.

Zum reinbeißen

Ein Paradies für Burger Liebhaber befindet sich im 7. Bezirk. Die handgemachten Burger gibt es von früh bis spät und reichen von klassisch bis veggie. Wer möchte kann seinen Burger mit den frischen Zutaten und hausgemachten Saucen selbst zusammenstellen.

Le Burger

Wo Mariahilfer Straße 114, 1070 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Märchentage

Das Wiener Rathaus verwandelt sich in eine bunte Märchenwelt, zwei Tage lang dreht sich alles um grantige Zwerge, mutige Prinzessinnen, verwunschene Schlösser und geheimnisvolle Fabelwesen.

Märchentage

Wo Wiener Rathaus

Wann 11:00 – 18:00 Uhr

Stand-up-Comedy

Feuchtfröhlich geht es heute im Wombats City Hostel zu. Beim Stand-up-Comedy Abend trainieren wir ganz ohne Anstrengung unsere Bauchmuskeln, gegen den Durst gibt es diverse Getränke Specials an der Bar.

WomBar Comedy Night 28.3.18

Wo Wombat’s City Hostel Vienna the Naschmarkt, Rechte Wienzeile 35, 1040 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Vintage Design Pop Up

The Velvet Room gehört zu den außergewöhnlichsten Bar-Locations der Stadt. Abgesehen davon punktet der Pop-up-Store für Vintagemöbel und skurrile Einzelstücke mit großartigem Interieur, guten Drinks, Hot Dogs und geilen Desserts.

The Velvet Room Design Pop Up

Wo Velvet Room, Schlossgasse 14, 1050 Wien, Österreich

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

