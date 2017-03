Heute in Wien: 28.3.2017

28 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Schlemmen, Stricken, Schlecken, Schreiben. Der Buchstabe S zieht sich heute wie ein roter Faden durch den Tag. Vom kaiserlichen Frühstück in Schönbrunn bis zum kreativen Workshop in Margareten ist alles mit dabei.

Landtmann’s Jausenstation

Nicht nur ein morgendlicher Spaziergang durch Schönbrunn hebt die Laune. Ein gemütliches Frühstück im Freien ist obendrein das Tüpfelchen auf dem i. Verschiedene Frühstückskombos und ein fröhlich bunter Schanigarten laden ein, hier etwas länger zu verweilen.

Landtmanns Jausenstadtion

Wo Schlosspark Schönbrunn, 1130 Wien

Wann Frühstück von 10:00 bis 14:00 Uhr

Frohes Stricken!

Wer schon immer lernen wollte mit Strick- oder Häkelnadeln umzugehen, kann das jetzt mit einem guten Zweck verbinden. „Pussyhats“ (rosafarbene Mützen mit Katzenohren) erlangten spätestens beim letzten Women’s March in den USA einen größeren Bekanntheitsgrad. Nun werden sie gestrickt und von der Caritas gesammelt, die damit Mütter in Not unterstützen möchte. Anmeldung erwünscht, aber nicht notwendig.

Pussyhats für die Caritas

Wo Werkbuchcafé, Haidgasse 5/7 2, 1020 Wien

Wann 14:00 bis 18:00 Uhr

Auf ein Eis

Kaum klettern die Temperaturen am Thermometer in die Höhe, wird auch die Lust nach Eis (noch) größer. Dass das auch ganz ohne tierische Zutaten schmecken kann, beweisen die Shops von Veganista. Bei ausgefallenen Sorten wie Heidelbeere-Lavendel oder Marillenknödel, bekommt wohl jeder darauf Lust in einem der Shops vorbeizuschauen. Wir tun das heute im fünften Bezirk.

Veganista

Wo Margaretenstraße 51, 1050 Wien

Wann 12.00 bis 19.00 Uhr

Von wegen Schreibblockade!

Einfach mal gemeinsam Papier und Stift zücken oder Seite an Seite in die Tasten hauen. Neueinsteiger*innen, wie auch erfahrenere Schreiberlinge treffen sich zum gemeinsamen Schreiben und Besprechen und anschließendem Diskutieren der entstandenen Texte.

Die DienstagsschreiberInnen

Wo read!!ing room, Anzengrubergasse 19/1, 1050 Wien

Wann 18:30 Uhr

Wie Teilnahme kostenlos!

