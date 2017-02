Heute in Wien: 28.2.2017

28 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Es ist Faschingsdienstag! Flaumige Krapfen und ganz viel Konfetti warten heute auf euch. Sonst könnt ihr noch die letzten Runden vor Frühlingsbeginn am Wiener Eistraum drehen. Unsere Tagestipps!

Krapfen zum Frühstück!

So wie sich’s für den Faschingsdienstag auch gehört beginnen wir den Tag mit einem flaumigen Krapfen! Da jedoch nichts besser ist als ein Selbstgemachter, haben wir für euch ein Rezept parat, wie ihr köstliche Faschingskrapfen mit Marillenmarmeladen-Füllung zaubert – viel Spaß!

Rezept: Faschingskrapfen

Wo am besten zuhause

Wann zu jeder Tageszeit!

Letzte Chance

Da der Frühling schon langsam erwacht, solltet ihr unbedingt noch die Gelegenheit nützen ein paar Runden am Eis zu drehen – und was bietet sich da nicht besser an als der Wiener Eistraum am Rathausplatz!

Wiener Eistraum

Wo Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 9:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 7,50 Euro (regulär)

Wie lange noch bis 12. März 2017

Was bringt die Zukunft?

Alljene, die in Bezug auf ihre Zukunft noch etwas auf der Leitung stehen, sind heut auf der BeSt³ in der Wiener Stadthalle genau richtig! Denn hier erfahrt ihr alles rund um die Themen Weiterbildung, Studium und Beruf!

BeSt³ Wien 2017

Wo Wiener Stadthalle

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Lei Lei!

Unter dem Motto „dress like your favorite tv series or movie star“ wird heute im The Loft ausgelassen Fasching gefeiert. Also kommt als Barney Stinson, Sheldon Cooper oder Alf vorbei und euch erwartet vor allem eines – viel Spaß!

Faschingsfest im Loft

Wo The Loft, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel 1,- Euro (mit Verkleidung) und 5,- Euro (ohne Verkleidung)

