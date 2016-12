Heute in Wien: 28.12.2016

Kaum haben die Weihnachtsmärkte geschlossen, eröffnen die ersten Neujahrsmärkte ihre Pforten - so auch der beim Schloss Schönbrunn! Aber auch für Naschkatzen steht

Warm anziehen und los geht's - der heutige Feiertag bietet sich ideal für eine Winterwanderung im Wiener Wald an. Wem das doch etwas zu kalt ist, kann sich im Museum

Heute in Wien: 25.12.2016

Gut geschlafen? Wir hoffen ihr hattet gestern ein schönes Weihnachtsfest! Wie ihr am besten in den heutigen Tag starten könnt und was ihr mit unliebsamen Geschenken