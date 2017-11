Heute in Wien: 28.11.2017

Tagestipps 28 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute haben wir einen Dienstag voller yogastischer, französischer und jazziger Entspannung für euch. Wahlweise kann der Abend aber auch ganz schön schrill ausfallen…



Oh la la, très bien!

Frühstücken wie Gott in Frankreich lässt es sich im Le Bol: Hier erwarten einen nämlich Brie, Früshstücksei, Schinken, saftige Quiche, süße Eclairs und noch viel mehr französische Köstlichkeiten. Bon appetit!

Le Bol

Wo Neuer Markt 14, 1010 Wien

Wann täglich ab 8:00 Uhr, So und Feiertag ab 10:00 Uhr

Entspannung für Körper und Seele

… kann man sich beim Yoga gönnen. In der offenen Fortgeschrittenen-Klasse des Yogastudios Shala Vienna sind allle herzlich willkommen, die schon ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen bzw. schon einen Basic-Kurs besucht haben.

Yoga Shala Vienna

Wo Mariahilfer Straße 115, 1060 Wien

Wann 19:30 – 21:00 Uhr

Wieviel Schnuppern Euro 10,-Euro / Einzelstunde Euro 16,- Euro

Hidden Orchestra

Innovativen Jazz mit Elektronik- und Postrock-Anklängen aus dem fernen Schottland sollte man sich heute im WUK zu Gemüte führen. Chilligkeits-Faktor 100!

Hidden Orchestra

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel Sitzplatz 22,- Euro

Let’s do the Time Warp again!

Fast 45 Jahre ist es her, dass die Rocky Horror Show Londons Bühnen im Flug eroberte, und immer noch begeistert das schrill-galaktische Musical rund um transsexuelle Vampire aus dem All das Publikum. Bis 16.12.2017 gastiert die Show in Wien. Nicht nur für Fans des Kult-Musicals ein Muss!

Rocky Horror Show

Wo Halle E im MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel je nach Sitzplatz-Kategorie, ab 58,90 Euro

