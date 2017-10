Heute in Wien: 28.10.17

Tagestipps 28 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Tag voll ungewöhnlicher Events versüßt uns das Wochenende! Schon mal bei einem Quidditch-Training gewesen? Oder auf Rollschuhen getanzt? Heute habt ihr die Möglichkeit dazu!

Auch Muggles willkommen

Der Besensport aus der Welt um Harry Potter namens Quidditch hat inzwischen auch die Welt der Muggles (=Nichtmagier) erreicht. In Österreich gibt es inzwischen drei Teams – zwei davon in Wien! Heute laden die Vienna Vanguards zum offenen Training. Jeder kann mitmachen! Die Muggle-Version wird übrigens häufig als Mischung aus Rugby, Dodgeball und Basketball beschrieben.

Quidditch Training with the Vienna Vanguards

Wo Jesuitenwiese, 1020 Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Nächtens shoppen

Einmal geht noch – bevor es in eine kleine Winterpause geht, geht in der Ottakringer Brauerei noch einmal der berühmte Mondscheinbazar über die Bühne. Wiens Nachtflohmarkt No. 1 bietet wieder eine tolle Vielfalt zum Schmöckern und Stöbern. Für jeden ist etwas dabei.

Mondscheinbazar #16

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro

Bereit für Halloween?

Versteckte Symbole, Geheimgesellschaften, Kreuzfahrer und unheimliche Grabstätten warten auf euch in dieser spannenden Tour! Wien ist nicht nur Mozart und Sisi, es gibt noch viel mehr. Wollt ihr der dunklen Seite beitreten?

Die deutsche Version ist leider ausgebucht, aber vielleicht bekommt ihr noch Plätzer bei der englischen: Buchungen unter info@secretvienna.org.

Secret Vienna Tours: The dark side of Vienna

Wo 1010 Wien

Wann 17:00 – 19:00 Uhr (English)

Wieviel 15,- Euro

HORST goes Roller Disco!

Im Club HORST steigt heute eine einzigartige Roller Disco – die 70s lassen grüßen! Um 22:00 gibt es einen gratis Workshop um die wichtigsten Moves zu lernen. Auch einen Verleih wird es geben (first come, first serve!). Einer durchtanzten Nacht steht also nichts mehr im Wege!

Super Roller Disco

Wo HORST, Rotgasse 9, 1010 Wien

Wann 22:00 – 5:00 Uhr

