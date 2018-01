Heute in Wien: 28.1.2018

Tagestipps 28 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Alles was ein guter Tag braucht, ein herzliches Lachen, ein wohlgenährtes Bäuchlein und eine Portion flüssiges Glück.

Eine Hommage an unser Wien

Um einen der bekanntesten Künstler Wiens zu ehren, lädt das neu eröffnete Beethoven Museum in Heiligenstadt ein. Von seinem Leben bis zu seinen Arbeiten wird einem ein intimer Einblick gewährt.

Beethoven Museum

Wo Beethoven Museum, Probusgasse 6, 1190 Wien

Wann 14:00 – 15:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Ay Caramba

Wer das Feuer der Mexikaner spüren will sollte unbedingt das Hacienda Ephemer besuchen. Es erfreut sich höchster Beliebheit nicht ohne Grund und zudem werden oft regionale Zutaten verwendet, wofür es zusätzlich noch einen Pluspunkt gibt.

Hacienda Ephemer

Wo Jägerstraße 28, 1200 Wien

Wann 17:00 – 2:00 Uhr

Heute schon gelacht?

Das Konzept sieht so aus, es treffen sich lustige Menschen regelmäßig um ihre neuesten Publikationen, seien es Kurzgeschichten, Monologe oder Lieder vorzutragen und dem ein oder anderen ein Lachen zu entlocken. Das Ziel ist: entweder die Weltrevolution oder die umfassende Erheiterung der Stadt Wien. Symphatisch.

ViennaBallhaus

Wo ViennaBallhaus, Berggasse 5, 1090 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Vorverkauf 2,- Euro

Experimentierfreudige Spirituosen-Liebhaber aufgepasst

Es geht um einen Biercocktail. Richtig gehört- was sich so falsch anhört vermag sich tatsächlich als ein wohltuendes Geschmackserlebnis herauszustellen. Die Bandbreite ist groß und so auch die Probier-Möglichkeiten.

Timo’s living room

Wo Bürgerspitalgasse 20, 1060 Wien

Wann 19:00-02:00 Uhr

STADTBEKANNT

