Heute in Wien: 28.1.2017

Mit köstlichen „Churros con chocolate“ in den Tag starten, anschließend auf dem Vintage Design Lagerverkauf stöbern und abends dann zum Wiener Hip Hop Ball – heute wird euch bestimmt nicht langweilig!

Spanische Köstlichkeiten

Wer noch nie „Churros con chocolate“ probiert hat, sollte dies heute unbedingt nachholen! Denn wer dieses krapfenartige Gebäck einmal gegessen hat, kommt davon nicht mehr so leicht los!

Churros with Chocolate in Lola Tapas

Wo LOLA – Spanisches Tapas Restaurant, Gonzagagasse 14, 1010 Wien

Wann 9:00 – 12:00 Uhr

Vintage, Baby!

Schicke Möbel, Deko und Beleuchtung aus den 1950er Jahren und später kann man heute zu günstigen Preisen am Vintage Lagerabverkauf in Floridsdorf ergattern – also nichts wie hin!

Vintage Design Lagerverkauf

Wo Autokaderstraße 35, 1210 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Wiener Hip Hop Ball!

Wer lieber zu Hip Hop shakt als Walzer tanzt, ist heute Abend am 2. Wiener Hip Hop Ball im Kursalon Wien genau richtig!

2. Wiener HipHop Ball supported by Flying Steps | Kursalon Wien

Wo Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel ab 55,- Euro – Tickets

Indiekonzert im Gasometer

Heute Abend begeistert der gebürtige Schwede José González im Rahmen seiner Europatour mit seinen melodischen Songs das Publikum! Für Liebhaber von Indiemusik ein Muss!

FM4 Indiekiste mit José González with The String Theory

Wo Planet TT Bank Austria Halle im Gasometer, Guglgasse 8, 1110 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel ab 34,40 Euro – Tickets

