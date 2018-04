Heute in Wien: 28.04.2018

Tagestipps für Wien

Diesen Samstag wollen wir voll auskosten! Wir starten am Vormittag in der Brotfabrik mit einem kostenlosen Ballettworkshop und besuchen dann den Artwalk in Währing. Danach geht es weiter auf Schnäppchenjagd zum Mondscheinbazar und anschließend stärken wir uns beim Hollerkoch in Gersthof.

Tanz durch den Samstag

Ihr wolltet schon immer mal Ballett ausprobieren und habt euch bis jetzt nicht getraut? Dann kommt doch heute zu einem offenen Ballett-Vormittag in der Brotfabrik vorbei. In diesem kostenlosen Workshop werden die Grundelemente des klassischen Balletts wie Pliés, Tendus und Ports de Bras vorgestellt und anschließend gemeinsam geübt.

Ballett in der Brotfabrik

Wo Tanz die Toleranz, Absberggasse 27, 1100 Wien

Wann 10:30 – 12:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Gemma Kunst schauen

Das KUNST.FEST.WÄHRING findet heuer bereits zum zweiten Mal statt. Vom 28. April bis zum 20. Mai zeigen Währinger KünstlerInnen Interessantes und Neues aus Musik, Literatur, Theater und Performance sowie bildender Kunst. Zum Auftakt des Festes findet heute ein Artwalk durch den 18. Bezirk statt, bei dem über 100 KünstlerInnen an 45 Orten im Bezirk ihre Werke zeigen.

Artwalk18

Wo Verschiedene Orte im 18. Bezirk, Wien

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Shoppen im Mondschein

Der Mondscheinbazar in der Ottakringer Brauerei gilt unter hippen WienerInnen bereits als wahre Institution. Kein Wunder, denn er geht heute bereits zum 20. Mal über die Bühne. Von 17 bis 23 Uhr kann man bei diesem Nachtflohmarkt Schnäppchen jagen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt und auch Musik aus der Wiener Szene wird es wieder geben. Neu ist der zusätzliche DesignBazar, der am selben Ort von 9 bis 14 Uhr stattfindet.

Mondscheinbazar #20

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 17:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro

Neues in Gersthof

In Gersthof hat ein neues Lokal mit österreichischer Küche eröffnet. Der „Hollerkoch“ bietet gemütliches und gleichzeitig modernes Ambiente und eine Speisekarte, die Klassiker neu interpretiert. Natürlich gibt es auch den traditionellen Hollerkoch mit Krapfen als Dessert.

Hollerkoch

Wo Hollerkoch, Gersthofer Straße 14, 1180 Wien

Wann 17:30 – 24:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 27.04.2018 Hoch die Hände, Wochenende! Flohmarkt in der Neubaugasse, "La Boum" im Votivkino, Terrasseneröffnung beim KLYO oder Heurigerbesuch am Nussberg - dieser Freitag bietet

Heute in Wien: 26.04.2018 Leider ist heute Regen angesagt, daher wird das Kirschenhainfest wahrscheinlich abgesagt. Stattdessen wäre die gemütliche ALMA - Gastrothèque zu empfehlen um den

Heute in Wien: 25.4.2018 Der erste Teil der Arbeitswoche ist geschafft und das sollte man feiern. Mit exotischem Eis, Swing Tanzen, einem GalleryWalk oder einem Blick in die Zukunft.

« Taschen-Trends 2018: Das sind die wichtigsten Must-haves des Jahres