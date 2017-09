Heute in Wien: 27.9.17

Tagestipps 27 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Eine gute Mischung aus Spaß und Weiterbildung ist das Geheimnis eines erfolgreichen Tages …

Vietnamesisches Mittagsmahl

Große Familienfeiern wird man im Tiger nicht abhalten können, dafür reicht der Platz in dem kleinen Lokal in der Burggasse leider nicht aus. Auf ein günstiges Mittags-Häppchen vorbeikommen kann man in dem vietnamesischen Restaurant aber allemal. Tiger funktioniert nach dem Prinzip: Kommen, Essen, Gehen.

Tiger

Wo Adresse, 10xx Wien

Wann 11:30 – 22:00 Uhr

Spazieren und Fotografieren

Gemeinsam spazieren und instagramen. Das macht man bei einem Instawalk. Was für manche ziemlich komisch klingt, sehen andere als gute Gelegenheit neue Leute kennen zu lernen, sich auszutauschen und schöne Ecken der Stadt kennen zu lernen. Diesmal wird Neubau unter die Lupe genommen.

InstaWalk im 7ten

Wo Westbahnstraße Ecke Neubaugasse, 1070 Wien

Wann 17:00 – 19:30 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

Deutschland hat gewählt

Unser großer Nachbar hat letzten Sonntag einen neuen Bundestag gewählt. Schon immer gefragt, wie das in Deutschland so funktioniert? Ein Informations- und Analyseabend bringt Aufklärung für alle Interessierten.

Deutschland nach der Bundestagswahl

Wo VHS Landstraße, Hainburger Straße 29, 1030 Wien

Wann 19:30 – 21:00 Uhr

Wieviel 6,- Euro

Quizzen

Nach der Sommerpause starten zahlreiche Lokale wieder in die Quiz-Saison. Heute zum Beispiel im Augenblick.

Quiz im Augenblick

Wo Augenblick, Schottenfeldgasse 92, 1070 Wien

Wann 20:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

