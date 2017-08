Heute in Wien: 27.8.17

Tagestipps 27 (c) STADTBEKANNT

Unser heutiger Sonntag steht ganz im Zeichen von Sporteln im Augarten und Essen wie Falco. Daneben erfahren wir so einiges aus dem Leben der Beatles und freuen uns auf einen abschließenden Angriff auf die Lachmuskeln.

Sportlicher Sonntagsstart

Heute pfeifen wir aufs Ausschlafen, denn der Augartenlauf schreit eigentlich nur danach die Laufschuhe anzuziehen und loszulegen. Egal ob 5 oder 10 km, laufend oder im Nordic-Walking-Schritt – dabei sein ist alles, lautet die Devise.

Augartenlauf 2017

Wo Obere Augartenstraße 1, 1020 Wien

Wann 9:00 – 12:00 Uhr

Wieviel 15,- EUR

Schnitzel in Falcos Grätzl

Zum deftigen Abendessen am Sonntag haben wir dieses Mal Bock auf Schnitzel. Das führt uns in eine Institution, wo sich einst Falco schon den Bröselteppich schmecken ließ. Wer nicht unbedingt Lust darauf hast, muss auch nicht verzagen, denn die Speisekarte hat noch einige Schmankerl mehr zu bieten.

Zum Alten Fassl

Wo Ziegelofengasse 37, 1050 Wien

Wann 12:00 – 15:00 & 17:00 – 24:00

Fab Four im Filmcasino

Beatlesfans aufgepasst! Heute kommt ihr im Filmcasino definitiv auf eure Kosten. Gezeigt wird Alan G. Parkers Dokumentation, die die zwölf entscheidensten Monate in der Karriere der Pilzköpfe beleuchtet.

It Was Fifty Years Ago Today – Filmcasino Wien

Wo Margaretenstrasse 78, 1050 Wien

Wann 17:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 9,- EUR (Ermäßigungen möglich!)

Angriff auf die Lachmuskeln im Tschocherl

Comedy, Poetry und Kleinkunst also insgesamt jede Menge Lacher verspricht der heutige Abend beim Open Mike im Tschocherl. Wer sich also selbst auch gerne mal darin versuchen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.

Finsterer Humor im sonnigen Sommer

Wo Wurmsergasse 42, 1150 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel 6,- EUR

