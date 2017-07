Heute in Wien: 27.7.17

Tagestipps 27 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Bei der Fülle an Aktivitäten, die ein Donnerstag zur Sommerszeit in Wien zu bieten hat, fällt die Auswahl nicht leicht. Dennoch haben wir unsere Tagestipps für heute nach einem einfachen Rezept zusammengestellt: Viel Geschmack, viel Action und viel Unterhaltung.

Asiatischer Mittag im MQ

Im neu übernommenen Leopold servieren die Gyoza Brothers nun allerhand asiatische Köstlichkeiten, die wir heute zur Mittagspause gemütlich auskosten wollen.

Café Leopold

Wo Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 10:00 – 2:00 Uhr

Splish Splash!

Abkühlung am Hauptbahnhof? Etwas ungewöhnlich? Ja! Dank einer aufblasbaren Surf-Station ist das allerdings dieser Tage möglich. Drumherum warten Musik, Chill-Out-Zone und leibliche Verköstigung!

ÖBB Community-Splashmob

Wo Am Hauptbahnhof 1, 1100 Wien

Wann 15:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Auf den Sand, fertig, los!

Zum ersten Mal geht am kommenden Wochenende die Beach Volleyball WM in Wien über die Bühne. Bevor sich die Athleten am Sand auf der Donauinsel matchen, heißen wir sie am Rathausplatz herzlich willkommen.

Official Beach Volleyball Players Welcome

Wo Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Immer wieder Popfest

Was wäre der Juli ohne das mittlerweile legendäre Popfest am Karlsplatz. Vier Tage lang gibt es feinste Musik und passendes Rahmenprogramm. Da kommt richtig Sommerstimmung auf!

Popfest Wien 2017

Wo Karlsplatz, 1040 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

