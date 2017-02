Heute in Wien: 27.2.2017

27 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zuerst Egon Schieles Werk in der Albertina bestaunen und später dann dem Winterblues mit sommerlichen Tropical Sounds im Chaya Fuera entfliehen! Das und viel mehr steht heute in Wien an!

Kunst am Montag!

Erst neulich feierte die umfassende Ausstellung über Egon Schieles Werk in der Wiener Albertina seine Eröffnung. Gezeigt werden die schönsten Zeichnungen und Gouachen des österreichischen Ausnahmekünstlers der Wiener Moderne. Absolut empfehlenswert!

Egon Schiele – Albertina

Wo Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 12,90 Euro (regulär) – Tickets

Wie lange noch bis 18. Juni 2017

Chinesische Küche

Wer auf der Suche nach authentischer chinesischer Küche ist, ist im China kitchen no. 27 genau richtig! Denn hier erwarten euch frische hochwertige Speisen – wie etwa Dim-Sum und gebratene Nudeln mit frischem Wok-Gemüse und Huhn – ganz ohne kitschigen Asia-Schnick-Schnack!

China kitchen no. 27

Wo Linke Wienzeile 20, 1060 Wien

Wann 11:00 – 14:30 Uhr und 17:30 – 23:00 Uhr

Tropical Sounds

Wer dem Winterblues etwas entfliehen möchte, sollte heute Abend unbedingt im Chaya Fuera vorbeischauen! Der norwegische Künstler Matoma heizt hier nämlich heute dem Publikum mit einer Mischung aus sommerlichen tropischen House, klassischem Hip Hop und frischem Funk ordentlich ein und bringt ein Stückchen Sommer nach Wien!

Matoma im Chaya Fuera

Wo Chaya Fuera, Kandlgasse 19-21, 1070 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 25,70 Euro – Tickets

Akkordeon Swing!

Im Rahmen des Akkordeonfestivals 2017 findet heute im Porgy & Bess ein Doppelkonzert von Filippo Gambetta und Emilyn Stam sowie dem Flamenco Experience Sextett statt!

Konzert im Porgy & Bess

Wo Porgy & Bess, Riemergasse 11, 1010 Wien

Wann 20:30 Uhr (Einlass um 19:30 Uhr)

Wieviel 24,- Euro – Tickets

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wienerisch: Extrawiaschtln