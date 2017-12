Heute in Wien: 27.12.17

27 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute geht es bei uns märchenhaft zu – es ist also allerhand für Kinder dabei! Aber auch Theaterfreunde sollten ihre Freude mit dem Mittwochsprogramm haben!

Phantastisches Lesematerial

Zum 5. Mal findet der Pop-Up-Store mit phantastischer Literatur nun schon statt. Am Abend um 18:00 Uhr gibt es außerdem eine Lesung mit Magdalena Ecker. Es dreht sich alles um Zauberei, Zwerge und mystische Geschichten!

Pop-Up-Store – Phantastische Literatur

Wo Stadion Center Wien, Olympiaplatz 2, 1020 Wien

Wann ab 9:00 Uhr / Lesung um 18:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

Kinderoper in der Krypta

Also, wenn das nicht ein tolles Ambiente ist. In der Krypta der Peterskirche finden immer wieder Opernaufführungen statt. Dabei sind sich Zuschauer und Operndarsteller besonders Nahe. Heute Abend findet die Aufführung von Humperdincks „Hänsel und Gretel“ statt. Ein Klassiker zur Weihnachtszeit!

Hänsel & Gretel in der Krypta

Wo Peterskirche, Petersplatz, 1010 Wien

Wann 14:00 Uhr

Wieviel 26,- Euro (Tickets)

Impro-Theater

Kindheitstraum: Schauspieler? Beim Impro-Theater kann sich jeder einmal ein bisschen in die Schauspiel-Rolle hineinbegeben. Körperarbeit, gemeinsames Spiele und erarbeiten von spontanen Stücken steht hier am Plan. Quintessenz Impro veranstaltet übrigens öfter solche Impro-Trainings!

Offenes Impro-Training

Wo Kinder Atelier Wien, Löhrgasse 10, 1150 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wie Anmeldung via Teilnahme bei der Facebook Veranstaltung / man kann aber auch spontan vorbeikommen!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 26.12.17