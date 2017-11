Heute in Wien: 27.11.2017

27 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Dass heute schon wieder Montag am Kalenderblatt steht, ist wahrlich kein Grund zum Traurigsein. Wir haben für euch parat: Verführerische Pizza, einen Ort zum Abhängen, britischen Synthiepop und einen schockierenden Altmeister des Rock …



Sportlich abhängen

Mit Freunden abhängen einmal anders: In der Blockfabrik brennen die Muskeln und die Finger, denn es geht hoch hinaus und hinein in die Wand! Konzipiert als Erwachsenenspielplatz mit jeder Menge Plastikgriffen, ständig wechselnden Bouldern und einem eigenen Trainings- sowie Gastro-Bereich (Mmmh, Kaffee!) ist die aufgelassene und wiederbelebte Fabrikshalle DER Ort für einen gelungenen Abend.

Blockfabrik

Wo Schloßgasse 10-12, 1050 Wien

Wann 10:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 8,80 Euro, Ermäßigungen werktags vor 15:00 Uhr und für Studierende

Authentischer Genuss

Pizza geht immer. Vor allem im November, wenn man sich mehr als in allen anderen Monaten zusammen nach ein bisserl Sommer, Sonne und Italien sehnt. In der Josefstadt gibt es seit gut einem Jahr eine besonders charmante Adresse für original neapolitanische Pizza, und sie heißt Via Toledo. Top sind hier sowohl die Pizzen als auch die Weinkarte. Guten Appetit!

Via Toledo

Wo Laudongasse 13, 1080 Wien

Wann 11:30 – 14:30 Uhr und 17:30 – 22:30 Uhr

Hurts im Gasometer

Britischen Synthiepop vom Feinsten gibt es heute Abend im Gasometer zu hören. Der Name des Duos: Hurts. Klingt, als würde es wehtun, ist aber ein wahrer Ohrenschmaus! Ihren Durchbruch schafften Theo Hutchcraft und Adam Anderson übrigens mit Singles wie „Stay“ oder „Wonderful Life“, zwei Songs, der einen soundmäßig in die 1980er zurückversetzen. Wer ein bisserl Schmalz nicht scheut, wird den Abend genießen.

Hurts

Wo Halle Gasometer, Guglgasse 8, 1110 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel Stehplatz um 34,99 Euro

Schock-Rock der alten Schule

… bringt Alice Cooper („Poison“) heute in die Wiener Stadthalle. Zwar ist der Rock-Oldie schon beinahe 70, aber von leiser werden keine Spur! Man darf gespannt sein, welche extravagant-makaberen Dinge (Blut? Monster? Rollende Köpfe?) sich heute auf der Bühne abspielen werden …

Alice Cooper

Wo Stadthalle Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel ab 59,90 Euro

