Heute in Wien: 27.10.17

Tagestipps für Wien

Habt ihr am heutigen Fenstertag frei? Wenn ja, dann habt ihr ja Zeit für das ganze Programm.

Klein und Griechisch

Griechische Spezialitäten werden im Kafeneon beim Yppenplatz aufgetischt. Die griechische Köchin Yula steckt mit Herzblut hinter dem Lokal und kocht spontan, ehrlich und durchwegs authentisch. Das Restaurant ist nicht sehr groß und aus diesem Grunde herrscht immer eine persönliche Atmosphäre. Der Nachteil ist, dass es sich relativ schnell füllt und man somit lieber reservieren sollte für seinen Oktopus, den Fisch oder das griechische Tsatsiki.

Kafeneon

Wo Payergasse 7, 1160 Wien

Wann 13:00 – 22:00 Uhr

Gutes Design für alle

Auf der 15. blickfang Wien wird gutes Design in allen Facetten gefeiert. 150 Designer aus Wien und ganz Europa erwarten euch persönlich! Taucht ein in die Kreativszene, entdeckt originelle Möbel-, Mode- und Schmuckentwürfe, lasst euch inspirieren – und nehmt eure Lieblingsstücke direkt mit heim. Die Messe dauert noch bis Sonntag.

Blickfang – Designmesse

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 12:00 – 17:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro (Ermäßigung möglich)

Musik im Schikaneder

Als Dj ist Sebastian Brauneis der Schallplatte über die Jahre hin stets treu geblieben, in regelmäßigen Abständen legt er in Clubs zwischen Graz und Genua, Wien und Warschau oder Belgrad und Berlin ein Jahrhundert Musik in der Sitz-Disco auf. Er gilt in Wien als Medien-Multitalent: im Flex gestaltete er wöchentliche Veranstaltungen, gründete ein Plattenlabel und ist Mitgestalter zahlreicher Serien.

Schikaneder Dj Line: Sebastian Brauneis

Wo Schikaneder, Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

Ganz schön abnormal…

Eine Partynacht der anderen Sorte! Zahlreiche Specials und abwechslungsreiche Musik erwarten euch am Zirkus Abnormal.

Zirkus Abnormal

Wo WERK, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro < 24:00 < 10,- Euro

