Heute in Wien: 27.1.2017

Tagestipps für Wien

Winterfest! Closing Party! Heute wird auf jeden Fall gefeiert!

Performance am Freitag!

Im Stück „I think we called it family“ beschäftigen sich 11 junge Leute aus verschiedenen Ländern mit dem Thema und ihrer Vorstellung von „Familie“. Dabei sprechen sie über ihre Träume, Ängste und Wünsche – äußerst mitreißend!

Theater am Markt – I think we called it family

Wo Brunnenpassage, Brunnengasse 71, 1160 Wien

Wann 20:00 Uhr

Frostiges Winterfest

Am Celeste Winterfest wird einem bestimmt nicht kalt! Denn hier kann man zu heißen Beats im Club sowie Keller abtanzen!

KÄLTE – Das Celeste Winterfest

Wo celeste, Hamburgerstr. 18, 1050 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

Semester Closing Party!

Das Semester geht dem Ende zu und das gehört ausgiebig gefeiert! Also ab ins The Loft am Lerchenfeldergürtel und auf verschiedenen Floors die Nacht zum Tag werden lassen!

1000things & hausgemacht feiern Schluss vong Semester

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (Studenten), 10,- Euro (regulär) und 5,- Euro (+ Shot für alle mit einem Fetzen im Zeugnis)

