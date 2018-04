Heute in Wien: 27.04.2018

Tagestipps 27 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Hoch die Hände, Wochenende! Flohmarkt in der Neubaugasse, „La Boum“ im Votivkino, Terrasseneröffnung beim KLYO oder Buschenschank-Besuch am Nussberg – dieser Freitag bietet so viel Auswahl, dass wir uns nur schwer entscheiden können.

Der Flohmarkt der Superlative

Es ist wieder Zeit für das Flohmarkt-Highlight des Frühlings: der Flohmarkt in der Neubaugasse eröffnet heute. Egal ob man auf der Suche nach Antiquitäten, hipper Mode oder kulinarischen Köstlichkeiten ist, in der Neubaugasse findet man an diesem Wochenende alles. Gleich am ersten Tag hinzugehen lohnt sich, denn Freitag sind die Menschenmassen in der Regel noch überschaubar.

Flohmarkt Neubaugasse

Wo Neubaugasse, 1070 Wien

Wann 08:00 – 19:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Cinema en français

Das Votivkino zeigt anlässlich des Festival du Film Francophone den Teenager-Klassiker „La Boum“. Wer also Lust hat seine eigene Jugend in den 80ern wieder aufleben zu lassen, der sollte sich jetzt Tickets für diesen Abend sichern. Im Anschluss findet außerdem die Party zum 20. Jubiläum des Festivals statt.

La Boum

Wo Votivkino, Währinger Straße 12, 1090 Wien

Wann 20:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 9,40,- Euro

Die Dachterrasse ist eröffnet

Das KLYO bei der Urania bietet nicht nur Frühstück bis 22:30 am Abend, sondern ist auch im Besitz einer wunderbaren Dachterrasse mit Blick über den Donaukanal. Besagte Terrasse wird heute eröffnet und das mit Musik von DJane Bianca Polner und köstlichen Sommerdrinks.

KLYO Dachterrassen Eröffnung

Wo KLYO, Uraniastraße 1, 1010 Wien

Wann 18:00 – 04:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Wein mit Wienblick

Die Buschenschank Mayer am Nussberg liegt idyllisch in den Weinbergen und bietet neben hervorragendem Essen auch einen atemberaubenden Blick über Wien. Die Weine kommen aus den Weingütern Mayer am Pfarrplatz & Rotes Haus und wurden bereits vielfach ausgezeichnet.

Buschenschank Mayer am Nussberg

Wo Buschenschank Mayer am Nussberg, Kahlenberger Straße bei Nr. 210, 1190 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

