Heute in Wien: 26.9.2016

Tagestipps für Wien

Es ist Montag, also der erste Arbeitstag der Woche nach dem relaxten Wochenende? Ganz egal – auch heute tut sich einiges in der Stadt. Wir haben die besten Ideen für euch:

Philomänal frühstücken

In bibliothekarisch gemütlichem Ambiente lässt sich im Phil in den Tag starten. Ein Kaffee, ein gut gefüllter Frühstücksteller, und haufenweise Lesestoff – was braucht man mehr?

Phil

Wo Gumpendorfer Straße 10-12, 1060 Wien

Filmische Grüße vom Balkan

Das Balkan-Filmfestival made in Vienna zeigt am Montag, dem 26.9. zwei interessante Dokus: Um 18:00 Uhr “Gangster of Love” über das Geschäft des Heiratsvermittlers, und um 21:00 Uhr “Dorf ohne Frauen”.

Balkanale Filmtage

Wo Club Insomnia, Ottakringer Straße 50, 1160 Wien

Wann Filmbeginn um 18:00 bzw. 21:00 Uhr – halbe Stunde vorher Platz sichern!

Wieviel Eintritt frei!

Montag ist Konzert-Tag!

Freakwater, Meisterinnen des alternativen Country/Songwriting-Genres, sind nach langer Bühnenabstinenz wieder zurück – und präsentieren im WUK Foyer ihre neuen Songs.

Freakwater

Wo WUK Wien, Währinger Str. 59, 1090 Wien / Foyer

Wann 20:00 Uhr, Einlass um 19:00 Uhr

Wieviel VVK € 18,-

Geh’ma Pandas schaun

Das hat nicht nur als Kind Spaß gemacht – ein Zoobesuch ist immer eine gute Idee. Kamera nicht vergessen!

Tiergarten Schönbrunn

Wo Maxingstraße 13b, 1130 Wien

Wann Mo-So 9:00 – 18:30 Uhr

Wieviel € 18,50 / ermäßigt € 9,- / Kinder bis 6 Jahre frei

