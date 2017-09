Heute in Wien: 26.9.17

Tagestipps 26 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Ein Dienstag voller Höhepunkte! Mittags speisen wir im hervorragenden Ramasuri und am Abend lernen wir über verlassene Gebäude in Wien, Laufen um den Ring und genießen ein Theaterstück.

Hier passt alles

Im Ramasuri wird neu-wienerisch auf Ramasuri-Art wäre gekocht. Das Backhuhn etwa wird mit Innereien Creme und lila Erdäpfelsalat serviert und der Apfelstrudel gleicht einer Explosion am Teller. Ausgezeichnet ist es in jedem Fall und kann ohne weiteres mit den kulinarischen Nachbarn Ansari und Mochi mithalten. Das Ambiente ist durch wienerisch-jüdisches Chaos gezeichnet, das sich mit viel Herzlichkeit und Offenheit paart.

Ramasuri

Wo Praterstraße 19, 1020 Wien

Wann 8:00 – 23:00 Uhr

Verlassen und schön

Viele obsolet gewordene Gebäude in Wien werden – falls sie nicht dem Abbruch zum Opfer fallen – umgebaut und erhalten eine neue Bestimmung. Bevor das historische Ambiente (Spuren der Vergangenheit) verschwindet, untersucht der Historiker und Archäologe Dr. Marcello La Speranza, diese faszinierenden Orte. Wir begegnen in seinem zweiteiligen Vortrag bedeutenden Industriegebäuden, aber auch unbekannten Häusern, erfahren deren Geschichte und deren Schicksal.

Lost Places in Wien

Wo Veranstaltungszentrum Mariahilf, Königseggasse 10, 1060 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro

Nächtens sporteln

Nicht die Jagd nach Sekunden und Minuten steht im Vordergrund, sondern der Spaß am gemeinsamen Sporteln und die Mitmenschlichkeit. Das ist der Vienna Night Run! Gemeinsam die fünf Kilometer lange Runde um die schöne Wiener Ringstraße laufen und die einzigartige Atmosphäre genießen. Für eine Anmeldung ist es inzwischen leider zu spät, aber die braucht man nicht um anzufeuern 😉

Vienna Night Run

Wo Start: Universitätsring/Ecke Grillparzerstraße, 1010 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr (Start um 19:50 Uhr)

Die Burg genießen

Man hört es ja immer wieder: Wir haben in Wien so viele Möglichkeiten und nie nutzen wir es aus! Deshalb gehen wir heute wieder einmal in das hervorragende Burgtheater. Dort steht am Programm: „Hermann und Dorothea“ von Goethe. Gewusst, dass Studenten nur 10,- Euro zahlen – egal auf welchem Platz? Gilt auch im Vorverkauf! Und Stehplätze gibt es bereits um 3,5o Euro, egal ob Student oder nicht.

Burgtheater: Hermann und Dorothea

Wo Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann 20:00 – 21:45 Uhr

Wieviel ab 3,50 Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Cafe Schwarzenberg