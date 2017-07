Heute in Wien: 26.7.17

Tagestipps 26 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Tagestipps zur Wochenmitte entführen uns mittags in den dritten Bezirk, auf einen Flohmarkt voller Filmrequisiten und abschließend gleich zweimal aufs Dach zu Film und Tanz. Kann ein Mittwoch interessanter sein?

Mittags am Radetzkyplatz

Die Lust auf ein zünftiges Mittagessen führt uns heute direkt in den gemütlichen Schanigarten des Gasthaus Wild auf dem Radetzkyplatz. Die Speisekarte bleibt nicht unbeeindruckt von saisonalen Spezialitäten also kommen wir heute vielleicht sogar auf unsere Eierschwammerlkosten.

Gasthaus Wild

Wo Radetzkyplatz 1, 1030 Wien

Wann 9:00– 01:00 Uhr

Flohmarkt am Nachmittag

Kleidung, Accessoires, Elektronik, Möbel & Krims Krams verspricht der Flohmarkt der „Das Rund Filmproduktion“. Dazu gibt es Trink- und Essbares zum Start in den Abend.

Flohmarkt & Sundowner

Wo Lindengasse 1, 1070 Wien

Wann ab 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Österreichischer Film am Dach

Ein besonderes Schmankerl mit vielen Szenen aus Wien ist heute bei Kino am Dach zu sehen. „Was hat uns bloß so ruiniert“ nimmt das Wiener Bobotum ein wenig auf die Schaufel und zeigt Leid und Freud der Familiengründung.

Kino am Dach – Was hat uns bloß so ruiniert

Wo Urban-Loritz-Platz 2, 1070 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro (Ermäßigungen möglich!)

Tanz am Dachboden

Vintage-DJ King D verwandelt heute den Dachboden zum Tanzboden. Eingeheizt wird dazu mit : RnB, Swing, Jump-Blues, Rock ’n‘ Roll und Rockabilly.

Swing ‘n’ Roll feat. DJ King D

Wo Lerchenfelder Straße 1-3, 1070 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 25.7.17 Kann es sein, dass die Tagestipps zum Dienstag heute alle in Verbindung zur Donau oder dem Donaukanal stehen? Erwischt! Lunchen, Radeln, einen Vortrag besuchen oder zu

Heute in Wien: 24.7.17 Guten Montag! Wir starten heute mit französischem Frühstück und arbeiten uns weiter zu einem dichten Kulturprogramm bestehend aus Theater, Kabarett und

Heute in Wien: 23.7.17 Ein perfekter Sonntag steht uns bevor. Morgens Sport, dann ein köstlicher Brunch und am Abend Musik und ein Film. Besser geht's nicht!

« Café Leopold