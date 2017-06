Heute in Wien: 26.6

Tagestipps 26 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Der Montag in der letzten Schulwoche hat auch allen etwas zu bieten, die nicht auf die Zeugnisse am Freitag hinfiebern. In Ferienstimmung kommen wir heute dennoch beim Frühstück im Schanigarten oder Italien-Fieber am Vorgartenmarkt.

Kulinarisches

Entspannt in den Montag starten klappt am besten, in Lokalen mit Ganztagsfrühstück und Schönwetter-Schanigarten. Beides wollen wir uns heute im Menta zu Gemüte führen. Oben drein fällt die Wahl ziemlich sicher auf einen der köstlichen Aufstriche, die zur Auswahl stehen.

Cafe Menta

Wo Radetzkyplatz 4, 1030 Wien

Wann 8:30 – 00:00 Uhr

Italienisches

Che Bella Italia! Die Enoteca Amici Mie bringt künftig italienischen Flair auf den Vorgartenmarkt. Zur Eröffnung dürfen Wein, Prosecco und Delikatessen verkostet werden.

Grande Apertura sul mercato / Feierliche Eröffnung am Markt

Wo Vorgartenmarkt, Ennsgasse 20, Stand 10, 1020 Wien

Wann ab 15:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Unheimliches

Um Menschen und Plätze im dritten Bezirk geht es in der Fotoausstellung RG Komensky, die heute unter der Schirmherrschaft des tschechischen Botschafters Jan Sechter feierlich eröffnet wird.

Vernissage Fotoausstellung: Unheimliche Begegnungen

Wo Schützengasse 31, 1030 Wien

Wann 15:00 Uhr (Anmeldung notwendig!)

Wieviel Freiwillige Spende!

Musikalisches

Das Wiener Lied lebt! Deswegen spielen die Blues-Schrammeln, also namhafte Größen wie Bäer, Winter, Rutka, Steurer, Griebaum und Novacek, heute in Ottakring auf.

Blues-Schrammeln: Tschaunerbühne

Wo Maroltingergasse 43, 1160 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel ab 22,- Euro

