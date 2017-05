Heute in Wien: 26.5.17

26 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Unser Tagesprogramm zum Start ins Wochenende kann sich sehen lassen: Donaukanaltreiben, Nachtflohmark und zum Abschluss ein tolles Sommerfest.

Kunsthandwerk beim Donaukanaltreiben

Wir wissen gar nicht, wo auf der Agenda wir zuerst anfangen sollen. Das Donaukanaltreiben hat heuer wieder einiges zu bieten. Aber der Kunsthandwerksmarkt ist schon mal ein guter Anfang, hätten wir gesagt.

Donaukanaltreiben 2017

Wo Donaukanal, Salztorbühne

Wann 12:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

No Siesta, por favor!

Wir haben Lust auf Mexikanisch und das ist wohl der beste Grund, um im ¡más! auf ein paar köstliche Taccos vorbeizuschauen. Vielleicht wird es aber auch ein Burrito. Da sind wir nicht so genau, denn schmecken wird’s auf jeden Fall.

¡más!

Wo Laudongasse 36, 1080 Wien

Wann 17:00 – 2:00 Uhr

Shoppen in der Dämmerung

Schlafen bis Mittag, Frühstücken am Nachmittag oder Weihnachskekse unterm Jahr. Vieles ist gleich nochmal besser, wenn man es zu ungewöhnlichen Zeiten tut. Also machen wir uns heute auf den Weg in Stadion Center, zum nächtlichen Stöbern auf dem Flohmarkt.

Nachtflohmarkt im Stadioncenter

Wo Marathonweg 7, 1020 Wien

Wann 14:30 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Pack die Badeente ein

Für ein Entchen ist man wohl nie zu erwachsen. Wenn es dann auch noch ein gleichnamiges Sommerfest gibt, ist das ein gutes Omen für einen Abend in der Säulenhalle. Sommercocktails, Tanzen im Gartenbereich, Ballons uns Konfetti. Was will man mehr?

BADEENTE – Das Säulenhalle Sommerfest

Wo Säulenhalle, Burgring, 1010 Wien

Wann 23:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (mit Badeente 6,- Euro)

