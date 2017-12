Heute in Wien: 26.12.17

26 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wer heute nicht bei der Familie ist, der geht mit uns und besucht einfach Charlie, Karl und Antonio! Und wer auch darauf keine Lust hat, der macht heute „rien“.

Nichts!

Eine Gruppe von KünstlerInnen und DesignerInnen hat sich für das Projekt „rien“ zusammengeschlossen. Im ehemaligen Café Griensteidl gibt es daher spannende Küche, Kunst und gegenüber auch den designshop rienna! Bis 30. Dezember könnt ihr euch die Ausstellung „1010 Wien“ noch anschauen!

1010 Wien im rien

Wo am Michaelerplatz

Wann ab 9:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Chaplin loves Christmas

Über die Weihnachtsfeiertage wird im Stadtkino ein besonderer Fokus auf Chaplin Filme gelegt. Die Klassiker müssen sowieso mehr gesehen werden. Deswegen heute ab zu City Lights um 16:15 Uhr!

Chaplin im Stadtkino

Wo Stadtkino, Akademiestraße 13, 1010 Wien

Wann 16:15 Uhr

Wieviel 9,- Euro

Karl und Antonio

Heute wird in der Karlskirche Platz für Antonio Vivaldi gemacht. Der wohl berühmteste Zyklus des Komponisten wird in der Kirche um 20:15 aufgeführt: die vier Jahreszeiten. Das Werk ist der Wahnsinn und das Ambiente wird sicher schööön!!

Vivaldi in der Karlskirche

Wo Karlskirche, 1010 Wien

Wann 20:15 Uhr

Wieviel ab 13,- Euro (Tickets)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 25.12.17