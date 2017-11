Heute in Wien: 26.11.17

Tagestipps 26 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zwei musikalische Höhepunkte finden sich auf dem heutigen Programm. Was sonst noch? Seht selbst!

Frühstück auf Französisch

Das kleine Café le Marché befindet sich direkt neben dem Café Francais in der Währinger Straße und reiht sich somit optimal in das Konglomerat an guten Kaffeehäusern in Uni-Nähe ein. Der Frankreich-Bezug ist sowohl im Namen als auch im Angebot erkennbar. Vom Croissant zum frischen Ciabatta findet man den ganzen Tag lang etwas zum Gustieren.

Café le Marché

Wo Währinger Straße 6-8, 1090 Wien

Wann 9:00 – 17:00 Uhr

Niavarani unterschreibt alles!

Bücher oder DVDs von Niavarani zuhause liegen? Einpacken und nichts wie hin zur Signierstunde!

Michael Niavarani Signierstunde

Wo Thalia, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Wann 17:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

What shall we do with the drunken sailor?

Traditionell irische Musik vermittelt die perfekte Trink- und Partystimmung. Bei dieser Jam-Session sind Musiker aller Skill-Levels willkommen! Natürlich kann man auch einfach nur zum Zuhören vorbei schauen.

Irish Session

Wo Beaver Brewing Company, Liechtensteinstraße 69, 1090 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Tanzen bis die Sohlen glühen!

Diesmal gibt es das absolute Highlight beim Shag n‘ Chill in diesem Herbst!! Die fantastische, groovige und seeehr originelle Band „Fainschmitz“ spielt Gipsy Swing und ähnliches zum Shag und Balboa tanzen bis die Sohlen glühen.

Fainschmitz live

Wo Edison, Alser Straße 9, 1080 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel freiwillige Spende (10,- Euro erbeten)

