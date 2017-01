Heute in Wien: 26.1.2017

26 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Der heutige Donnerstag steht ganz im Sinne von Kultur! Egal ob Storytelling, Lesung oder Filmpräsentation – für Unterhaltung ist heute gesorgt!

Der Wert des Menschens

Wer sich kritisch mit der Gesellschaft und dem Prinzip von sozialer Gerechtigkeit auseinandersetzen will, sollte sich den Film „Der Wert des Menschens“ ansehen. Dieser handelt von einem arbeitslosen Familienvater, der sich fragt, ob er es sich überhaupt erlauben darf nach seinen Prinzipien zu handeln.

Filmreihe zu Sozialer Gerechtigkeit: Der Wert des Menschen

Wo WU (Wirtschaftsuniversität Wien), Welthandelsplatz 1, 1020 Wien

Wann 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Storytelling!

Ein Journalist, ein Fotograf, ein Marketing Guru und eine Art Direktorin erzählen heute Abend ihre Geschichten und inspirieren mit ihren Ideen. Unter dem Motto „Stories can change our mind – they can build worlds“ nehmen sie das Publikum mit auf eine spannende Reise!

Get to know: Storytelling

Wo sektor5, Siebenbrunnengasse 44, 1050 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt, aber Registrierung erwünscht!

Berührende Lesung

Die junge Autorin Iris Blauensteiner liest heute aus ihrem neu erschienenem Roman „Kopfzecke“. Dieser handelt von einer demenzkranken Mutter und dem Erblassen ihrer Erinnerung – dieser einfühlsame Roman fährt schonungslos unter die Haut!

Kopfzecke. Lesung mit Iris Blauensteiner

Wo Akademie der bildenden Künste Wien (Universitätsbibliothek), Schillerplatz 3, 1010 Wien

Wann 19:00 Uhr

Solo Slam Show

Mit seinem Soloprogramm „Blatt vorm Mund“ steht Sebastian 23 heute im Aera in der Wiener Innenstadt auf der Bühne und entertaint mit frischen Texten und selbstkomponierten Songs auf der Gitarre!

Sebastian 23 – SoloSlamShow Wien

Wo Aera, Gonzagagasse 11, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

