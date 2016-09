Heute in Wien: 25. 9. 2016

Tagestipp 25 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute ist Tag des Denkmals und deswegen sind wir mal wieder ganz Tourist. Vom Sightseeing Bus bis zur gratis Führung. Heute wird Wien zum Museum! Für den besseren Durchblick gibt es sogar eine Brillenberatung …

Für Brillenschlangen

Weil heute die Finissage der Vintage-Brillenausstellung von Robert La Roche ist, ist der Designer selbst vor Ort und gibt Brillenberatung. Cool, oder?

Brillenberatung von Robert La Roche

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Wieviel gratis

Außerdem um 16:30 findet eine Performance mit Piano statt: Sound Painting.

Tag des Denkmals

Den ganzen lieben Tag lang Kulturdenkmäler, Sehenswürdigkeiten und Austellungen bewundern? Das geht nur am 25.September! Diesmal feiert Österreich den Tag des Denkmals unter dem Motto “Gemeinsam Unterwegs”. Nicht verpassen …

MAK mag man eben

Neben der oben bereits erwähnten Brillenberatung kann man sich im MAK auch inspirierende und inspirierte Kunstwerke zu Gemüte führen: Von Geschirr über Schmuck, Fotografie und Grafikdesin bis zur Teppichsammlung – das MAK beschäfigt Ausstellungsfans für Stunden.

MAK Führungen

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 10:30 Uhr und 14:30 Uhr

Wieviel gratis aber mit Anmeldung unter marketing@mak.at

Wiener Unterwelt

Rein in die Gruft und eintauchen in die Geschichte der (toten) Habsburger! Was sonst 5,50 Euro kostet, ist heute gratis.

Gratis Führungen in der Kapuzinergruft

Wo Kapuzinergruft, Tegetthoffstraße 2, 1010 Wien

Wann 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 und 16:00 Uhr

Wieviel gratis!

Wie Anmeldung unter 01/5126853-88

Wir fahren mit dem Autobus!

Wenn man in Wien wohnt ist man eh viel zu selten Tourist. Also hop, in den Bus und on we go!

Gratis-Fahrt mit dem Sightseeing Bus

Wo Station Kärntner Ring / Oper, 1010 Wien

Wann 9:30 – 19:00 Uhr

Wieviel gratis!

Wie Codewort “Denkmal” und 24h gratis fahren!

Historische Bimfahrt

Für den Tag des Denkmals werden die Old Ladies der Wiener Straßenbahnen wieder einmal aus der Remise geholt – und nehmen jeden ganz kostenlos mit auf eine denkwürdige Fahrt quer durch die Stadt!

Gratis-Fahrt mit der Sightseeing Tram

Wo Einstieg überall auf der Strecke möglich (Fahrt: Verkehrsmuseum Remise Erdberg-Belvedere-Wien Museum-Karlsplatz-Ring-Kai-Ring-Schlachthausgasse)

Wann 10:00 – 16:30 Uhr (halbstündlich)

Wieviel gratis!

