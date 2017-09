Heute in Wien: 25.9.17

Tagestipps 25 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Und so beginnt es von neuem. Der Wochenanfang beschert uns gutes Essen, einen historischen Spaziergang, feinsten Champagner und erotische Kunst!

Lust auf Burger?

Man könnte das Gefühl haben, dass der Burger in Wien das Schnitzel abgelöst hat. Gott sei Dank ist es nicht wirklich so – man bekommt noch beides in guter Qualität. Inzwischen gibt es unzählig viele Lokale, die sich auf die beiden Brotscheiben mit Zwischenstöcken spezialisiert haben. Dazu zählt beispielsweise das Haferpoint, das vor wenigen Wochen eröffnet hat.

Haferpoint

Wo Gußhausstraße 12, 1040 Wien

Wann 11:00 – 16:00 Uhr

Mit Mozart, Mahler und Co durch die Innenstadt

Wien ist die Hauptstadt der klassischen Musik – das ist wohl unumstritten. An fast jeder Ecke hängt ein Schild, dass hier irgendein wichtiger Musiker irgendetwas Wichtiges gemacht hat. Wir haben uns die Mühe gemacht, die wichtigsten dieser Ecken in einen Artikel zusammen zu tragen. Einem musikalisch-historischem Spaziergang durch die Stadt steht also Nichts mehr im Weg.

Historische Adressen: Komponisten

Feinen Sprudel gefällig?

Überschäumender Genuss erwartet die Besucher bei der Falstaff Champagnergala, bei der sich die traditionsreichsten und bekanntesten Champagnerhäuser im exklusiven Rahmen des Wiener Palais Ferstel präsentieren und feine Kreszenzen zur Verkostung gereicht werden.

Falstaff Champagnergala

Wo Palais Ferstel, Strauchgasse 4, 1010 Wien

Wann 15:00 – 19:00 Uhr

Wieviel VVK: 49,- Euro, AK: 60,- Euro

Erotische Kunst

In der Galerie Contemplor geht’s heiß zu! Gezeigt wird erotische Kunst interpretiert von sieben zeitgenössischen Künstlern. Die Vernissage steigt heute Abend, die Ausstellung dauert bis Freitag.

Erotica Vienna

Wo Contemplor Galerie, Wallnerstraße 4, 2. Hof, 1010 Wien

Wann Vernissage: 19:00 Uhr

