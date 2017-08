Heute in Wien: 25.8.17

Tagestipps 25 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Thank God, it’s Wochenende! In unseren Tagestipps geht es heute zum Sommer-Markt ins MQ und auf den Flohmarkt. Das Abendessen findet heute beim Vietnamesen statt und anschließend erinnern wir uns an einen großartigen Viennale-Intendanten.

Urbanes Wien

Auf geht’s zur Eröffnung des Summer Market ins Museumsquartier. Dort erwartet uns ein Wochenende voller Mode, Kunst und Lifestyle-Themen. Hippes Streetfood darf dabei natürlich auch nicht fehlen!

Urban in Vienna – Summer Market #3

Wo Museumsplatz 1, 1060 Wien

Wann 12:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Krimskrams und Plunder

Zeit für einen Flohmarktbesuch, um vielleicht schon für die Herbstgarderobe vorzubauen. Kleidung, Schuhe und Accessoires für Frauen und Männer gibt es von heute bis Sonntag im 1. Bezirk abzustauben.

Privater Frauen & Männer Flohmarkt

Wo Himmelpfortgasse 15, 1010 Wien

Wann 13:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Vietnamesisches Dinner

Sommerrolle passen zum Abendessen im Sommer wie die Faust aufs Auge. Wem das noch nicht genug ist, der möge noch einen Blick in die vielversprechende Speisekarte bei einem Vietnamesen unseres Vertrauens werfen – von Ente bis Pho gibt es dort alles, was das Herz begehrt.

Saigon

Wo Getreidemarkt 7, 1060 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

In Memoriam Hans Hurch

Das Wochenende im Gartenbaukino steht ganz im Zeichen des Gedenken an den kürzlich verstorbenen Viennale-Chef Hans Hurch. Das Programm zeigt ihm zu Ehren drei seiner „Parade-Programmierungen“ nämlich Los Muertos, Sicilia! und Playtime. Die letzten beiden gibt es schon ab heute zu sehen.

Drei Filme für Hans Hurch – Playtime, Los Muertos & Sicilia!

Wo Parkring 12, 1010 Wien

Wann Sicilia! 18:30 Uhr// Playtime 20:00 Uhr

Wieviel ab 9,- EUR (Ermäßigungen möglich!)

