Heute in Wien: 25.7.17

Tagestipps 25 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Kann es sein, dass die Tagestipps zum Dienstag heute alle in Verbindung zur Donau oder dem Donaukanal stehen? Erwischt! Lunchen, Radeln, einen Vortrag besuchen oder zu Latino-Rhythmen schunkeln. Alles ist heute mit Donau-Bezug möglich!

Plantschen und Lunchen

Warum nicht ein wenig die Füße ins kühle Nass an der Copa Kagrana baumeln lassen und dazu das Mittagessen im Donaustadt-Ableger des Figar genießen? Genau! Es spricht absolut gar nichts dagegen.

Figar geht baden

Wo Copa Kagrana, 1220 Wien

Wann ab 11:00 Uhr

Radeln am Donaukanal

Radfahren im Ersten muss nicht zwangsläufig immer an der Ringstraße vorbeiführen. Die Radlobby lädt heute zum Donaukanal und zeigt heute alternative Routen durch die Stadt.

Lord of the Ring-Straße – Alternativen zum Ringradweg

Wo Radsommer am Donaukanal, Salztorbrücke, 1020 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Historisches zur Donau

Ins Heeresgeschichtliche Museum geht es heute zum Vortrag über die Kriegsgeschichte der Donau. Robert Tögel rollt dazu die 2000-jährige Geschichte einer der längsten Verkehrsstraßen Europas auf.

Der Krieg auf der Donau

Wo HGM, Ghegastraße, 1030 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Latinorhytmen an der Donau

Zum gemütlichen Aftwork an der Donau steht heute MissSiss als Live-Act mit lateinamerikanischer Musik wie Tango, Salsa, Bachata & Merengue auf dem Programm. Anschließend darf natürlich noch zur Musik des DJs weitergetanzt werden.

Radio Wien Afterwork – Latin Night

Wo Handelskai 343, 1020 Wien

Wann ab 19:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 24.7.17 Guten Montag! Wir starten heute mit französischem Frühstück und arbeiten uns weiter zu einem dichten Kulturprogramm bestehend aus Theater, Kabarett und

Heute in Wien: 23.7.17 Ein perfekter Sonntag steht uns bevor. Morgens Sport, dann ein köstlicher Brunch und am Abend Musik und ein Film. Besser geht's nicht!

Heute in Wien: 22.7.17 Mit einer ordentlichen Jause bei Wiens ältestem Heurigen stärken wir uns für den restlichen Tag. Drei Großveranstaltungen stehen an: eine sportliche, eine

« Heute in Wien: 24.7.17