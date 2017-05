Heute in Wien: 25.5.17

25 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Hallo Feiertag, schön dass du da bist! Unsere Tagestipps haben einen Besuch auf dem Kirtag, Salsatanzen, die passende Verpflegung und natürlich einen schönen Abschluss auf dem Sommernachtskonzert parat.

Aufgmascherlt für den Feiertag

Endlich wieder eine Möglichkeit die Dirndl und Lederhosen aus dem Kasten zu kramen. Der 2. Oberlaaer Trachtenkirtag wartet auf uns mit allem was dazu gehört: Musik, einem kleinen Vergnügungspark und hoffentlich dazu passendem Draußensitzen-Wetter.

Oberlaaer Trachtenkirtag

Wo Kurdbadstraße 10, 1100 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Alles Salsa an der Donau

Fans der heißen Salsa- und Kizomba-Rhtymen dürfen sich heute freuen: Die Open-Air-Saison in der Chill-out-Zone startet heute mit einer großen Opening-Party. Uns juckt es schon in den Beinen!

SalsaStation Grand Opening Party

Wo Brigittenauer Brücke, 1210 Wien

Wann 12:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Abendessen in Meidling

Auf dem Weg nach Schönbrunn wollen wir uns in Meidling noch ausgiebig stärken. Das Strasserbräu kommt uns mit seiner umfangreichen Karte und dem gemütlichen Schanigärten wie gerufen.

Strasserbräu

Wo Schönbrunnerstraßer 253-255, 1120 Wien

Wann 11:00 – 24:00 Uhr

Alle Jahre wieder!

Es hat fast schon so viel Tradition wie das Neujahrskonzert oder der Opernball. Der Unterschied ist, dass wir dafür nicht vor dem Fernseher sonder gemütlich in der Wiese des Schönbrunner Schlossparks sitzen und live den Philharmonikern lauschen können. Schlechtes Wetter, gibt es übrigens nicht! 😉

Sommernachtskonzert in Schönbrunn

Wo Schönbrunner Schlosspark, 1130 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

