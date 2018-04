Heute in Wien: 25.4.2018

Tagestipps 25 (c) STADTBEKANNT

Der erste Teil der Arbeitswoche ist geschafft und das sollte man feiern. Mit exotischem Eis, Swing Tanzen, einem GalleryWalk oder einem Blick in die Zukunft. Möge der Mittwoch mit euch sein!

Exotische Früchte

Keine Lust mehr auf die klassischen Eissorten wie Vanille oder Schokolade? Dann seid ihr beim Eissalon Summer Samba am Yppenplatz an der richtigen Adresse. Dort gibt es Eiscreme aus einer Vielzahl an exotischen Früchten. Von Acerola bis Tapereba und Umbu ist hier alles im Eis, was in Brasilien und dem Amazonas wächst.

Summer Samba

Wo Summer Samba, Yppenplatz 1, 1160 Wien

Wann 12:00 – 23:00 Uhr

Digitale Zukunft

Wer sich für Augmented und Virtual Reality interessiert, hat beim Symposium „Digitale Realitäten“ im MAK heute die Möglichkeit, tief in das Thema einzutauchen. Verschiedene ExpertInnen sprechen dort über die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten, Chancen und Herausforderungen von Virtual Reality in den Bereichen Architektur, Design, Mode, Multimedia, Kunstmarkt, Musik- und Filmwirtschaft und Verlagswesen.

Symposium: Digitale Realitäten

Wo MAK Vortragssaal, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

Wann 14:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Kunst in der Brotfabrik

In der BROTFABRIK im 10. Bezirk steht heute wieder der GalleryWalk an. Ihr könnt alleine oder mit einer Führung die Brotfabrik und ihre einzelnen Galerien erkunden. Folgende Orte innerhalb der BROTFABRIK könnt ihr diesmal besichtigen: die KANTINE in der Brotfabrik, die AnzenbergerGallery, die OstLicht. Galerie für Fotografie, das ATELIER 10 und Voranker.

BROTFABRIK GalleryWalk

Wo BROTFABRIK, Absberggasse 27, 1100 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Kostenlos

Put on your dancing shoes

„Swing ’n‘ Roll“ heißt es heute am Dachboden im 25hours Hotel. DJ King D legt die Highlights aus seiner Vinyl-Sammlung auf und erfreut das tanzwütige Volk mit RnB, Swing, Jump-Blues, Rock’n’Roll, Jazz und Rockabilly. Wer dann noch ein Outfit aus den Swinging 60ies ausführt, ist garantiert der Star auf der Tanzfläche.

Swing ’n‘ Roll Feat. DJ King D

Wo Dachboden im 25hours Hotel, Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien

Wann 20:00 – 1:00 Uhr

