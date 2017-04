Heute in Wien: 25.4.2017

25 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Hoch hinaus geht es am heutigen Dienstag sowohl beim Frühstück als auch beim Abendessen. Daneben geht’s ums Most-Trinken und um eine Woodstock-Legende, die uns heute einen musikalisch anspruchsvollen Abend beschert. Alles dabei, oder?

Business-Frühstück

Von der Flugbegleiterin zur Pilotin, nein sogar zur Präsidentin der Austrian Cockpit Association (ACA). Das hat Isabel Doppelreiter geschafft und ihre Erfahrungen will sie mit anderen Frauen beim gemütlichen Frühstück teilen. Anmeldung erforderlich!

Business Frühstück mit Isabel Doppelreiter

Wo Operngasse 7, 1010 Wien

Wann 10:30

Wieviel 13,- Euro (Studentinnen 6,50 Euro)

Die Most-Saison ist eröffnet

Das Volkskundemuseum widmet sich voll und ganz der Most- und Essigverkostung nach dem Motto „rausg’streckt is“, wie es in der Stadt richtig heißen soll. Verkostet und gesessen wird draußen auf Heurigenbänken, wie es sich gehört. Bleibt nur noch die Frage, wer trinkfest genug für die neue Saison ist.

Eröffnung der Edelmost Freiluftsaison

Wo Laudongasse 15-19, 1080

Wann 17:00 uhr

Wieviel 8,- Euro

Sushi am Dach

Allein des Ausblicks wegen sollte man sich in das Dachgeschoss des Einkaufshauses Gerngross bemühen. Wer dazu noch gute Asia-Küche genießen will und richtig Bock auf qualitativ gutes Sushi hat, ist hier an der richtigen Adresse. Bei Schönwetter geht’s ab nach draußen mit Blick auf die Dächer von Wien.



Wo Mariahilfer Straße 42-48

Wann 10:30 – 23:30 Uhr

Blues im Reigen

Man sagt Blues-Gitarrist Miller Anderson ist zwar ein Urgestein der Woodstock-Generation, habe es aber nie in die Top-Liga geschafft. Kann man das wirklich von jemandem behaupten, der 15 Jahre Mitglied der Spencer Davis Group war oder mit Deep Purple tourte? Diese Frage lässt sich wohl am besten heute Abend live beantworten.

Miller Anderson Band im Reigen

Wo Hadikgasse 62, 1140 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel 22,- Euro Vorverkauf (Abendkasse: 25,- Euro)

